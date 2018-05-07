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Kabtamonu'da 4 yılda 9 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:12 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Babaş: - "Dört yıl önce açılan parkurumuzda şu ana kadar 9 bin öğrenci trafik eğitimi aldı. Çocuklar, trafik kurallarını burada eğlenerek öğreniyor"

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, dört yıl önce açılan Kastamonu Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda şu ana kadar 9 bin öğrencinin trafik eğitimi aldığını belirterek, "Çocuklar, trafik kurallarını burada eğlenerek öğreniyor." dedi.

Karayolu Trafik Güvenlik Haftası dolayısıyla trafik eğitim parkurunda etkinlik gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, burada yaptığı konuşmada, trafik güvenliği konusunda yerel yönetimlere önemli işler düştüğüne işaret etti.

"Trafik konusunda çok iyi eğitim alırsanız, kuralları yerine getirirseniz bilin ki hiç burnunuz kanamaz. Bunu küçük yaştan itibaren hayat felsefesi haline getirmek lazım." diyen Babaş, çocukların trafik kurallarını küçük yaştan itibaren öğrenmeleri için eğitim parkuru yaptıklarını anlattı.

Babaş, "Dört yıl önce açılan parkurumuzda şu ana kadar 9 bin öğrenci trafik eğitimi aldı. Çocuklar, trafik kurallarını burada eğlenerek öğreniyor." dedi.

Vali Yaşar Karadeniz de trafik eğitiminin önemine vurgu yaparak, aile ve okulların verdiği eğitimin dışında çocukların parkurda trafik kurallarını yaşayarak öğrenmelerinin bilgilerini kalıcı kıldığını ifade etti.

Trafikte denetimlerin olmazsa olmazlardan olduğunu dile getiren Karadeniz, "Bir sürücü hata yaptığında, 'kesin ceza gelecektir' düşüncesine sahipse orada kurallara uyma oranı artar. Eğitimle belki yüzde 60-70'lerde başarı sağlanır ama bunu yüzde 90'lara çıkarmak etkin bir denetimle olur. Tabii yolların bakımı, düzenlemesi de çok önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, trafik eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.

Eğitimin ardından öğrenciler, parkurda akülü arabalarla uygulama yaptı.

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