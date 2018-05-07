Kabtamonu'da 4 yılda 9 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, dört yıl önce açılan Kastamonu Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda şu ana kadar 9 bin öğrencinin trafik eğitimi aldığını belirterek, "Çocuklar, trafik kurallarını burada eğlenerek öğreniyor." dedi.

Karayolu Trafik Güvenlik Haftası dolayısıyla trafik eğitim parkurunda etkinlik gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, burada yaptığı konuşmada, trafik güvenliği konusunda yerel yönetimlere önemli işler düştüğüne işaret etti.

"Trafik konusunda çok iyi eğitim alırsanız, kuralları yerine getirirseniz bilin ki hiç burnunuz kanamaz. Bunu küçük yaştan itibaren hayat felsefesi haline getirmek lazım." diyen Babaş, çocukların trafik kurallarını küçük yaştan itibaren öğrenmeleri için eğitim parkuru yaptıklarını anlattı.

Babaş, "Dört yıl önce açılan parkurumuzda şu ana kadar 9 bin öğrenci trafik eğitimi aldı. Çocuklar, trafik kurallarını burada eğlenerek öğreniyor." dedi.

Vali Yaşar Karadeniz de trafik eğitiminin önemine vurgu yaparak, aile ve okulların verdiği eğitimin dışında çocukların parkurda trafik kurallarını yaşayarak öğrenmelerinin bilgilerini kalıcı kıldığını ifade etti.