Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. 2018 bedelli askerlik uygulamasında yaş 27, ücret 20 bin TL olarak belirlendi.

KAÇ DOĞUMLULAR BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANACAK?

Bedelli askerlikte yaş sınırı 27 olarak açıklandı. Yaş sınırının 27 olmasıyla, kaç doğumluların bedelli askerlikten faydalanacağı da belli oldu. Yapılan düzenlemeye göre bedelli askerlikten 1 Ocak 1991 ve daha sonra doğanlar faydalanabilecek.

1992 DOĞUMLULARA BEDELLİ ASKERLİK VURUYOR MU?

Bedelli askerlik düzenlemesinde '1 Ocak 2019'dan itibaren 27 yaşından gün alanlar faydalanacak' ibaresi olursa, 1 Ocak 1992 doğumlular da bedelli askerlikten faydalanacak.

ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK MESAJI

Belçika'daki NATO Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan da, bedelli askerlik konusunda gazetecilere şunları söylemişti:

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar, hazırlıklarını yapacaklar. “Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız” demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz.