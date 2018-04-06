HABER

Kaçak ahırlar ve kümesler yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Panayır Mahallesi’nde boş arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen küçük ve büyükbaş hayvanların bakıldığı ahırlar ile yol kenarına yapılan kümesleri yıktı.Panayır Mahallesi’nde geniş çaplı operasyon düzenleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, küçük ve büyükbaş hayvanların bakıldığı kaçak ahırlar ile yol kenarına yapılan kümesleri yıktı.

Kaçak ahırlar ve kümesler yıkıldı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Panayır Mahallesi’nde boş arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen küçük ve büyükbaş hayvanların bakıldığı ahırlar ile yol kenarına yapılan kümesleri yıktı.
Panayır Mahallesi’nde geniş çaplı operasyon düzenleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, küçük ve büyükbaş hayvanların bakıldığı kaçak ahırlar ile yol kenarına yapılan kümesleri yıktı. Görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren barakalar iş makinesi ile yıkılırken, hayvan sahiplerine cezai işlem uygulandı. Zabıta yetkilileri, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre cadde ve sokaklarda her türlü küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve satışının yapılmasının yasak olduğunu söyleyerek, vatandaşları uyardı.

Kaçak ahırlar ve kümesler yıkıldı

Ankara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısıAnkara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısı
FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstismar düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişme!

İstismar düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişme!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

TRT'nin 20 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi

TRT'nin 20 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi

Canan Karatay'ı ağlatan soru! Gözyaşlarına hakim olamadı!

Canan Karatay'ı ağlatan soru! Gözyaşlarına hakim olamadı!

ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.