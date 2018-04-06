Kaçak ahırlar ve kümesler yıkıldı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Panayır Mahallesi’nde boş arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen küçük ve büyükbaş hayvanların bakıldığı ahırlar ile yol kenarına yapılan kümesleri yıktı.
Panayır Mahallesi’nde geniş çaplı operasyon düzenleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, küçük ve büyükbaş hayvanların bakıldığı kaçak ahırlar ile yol kenarına yapılan kümesleri yıktı. Görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren barakalar iş makinesi ile yıkılırken, hayvan sahiplerine cezai işlem uygulandı. Zabıta yetkilileri, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre cadde ve sokaklarda her türlü küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve satışının yapılmasının yasak olduğunu söyleyerek, vatandaşları uyardı.
Yunanistan işgale hazırlanıyor!
Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum