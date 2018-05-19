Kaçak avcılar 7 kınalı keklik ile yakalandı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde polisin bir araçta yaptığı kontrollerde 7 kınalı keklik ile bir tuzaklama malzemesi ele geçirildi.
Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahlat karayolu Çimenli mevkiinde yaptıkları yol uygulaması sırasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, kafes ve kutularda 7 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi ele geçirildi. Keklikler, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avlanan 2 kişiye ise toplam 6 bin 500 lira para cezası kesildi.
FOTOĞRAFLI
Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum