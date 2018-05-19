HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kaçak avcılar 7 kınalı keklik ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 14:18 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde polisin bir araçta yaptığı kontrollerde 7 kınalı keklik ile bir tuzaklama malzemesi ele geçirildi.  Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahlat karayolu Çimenli mevkiinde yaptıkları yol uygulaması sırasında bir aracı durdurdu.

Kaçak avcılar 7 kınalı keklik ile yakalandı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde polisin bir araçta yaptığı kontrollerde 7 kınalı keklik ile bir tuzaklama malzemesi ele geçirildi.
Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahlat karayolu Çimenli mevkiinde yaptıkları yol uygulaması sırasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, kafes ve kutularda 7 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi ele geçirildi. Keklikler, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avlanan 2 kişiye ise toplam 6 bin 500 lira para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Kaçak avcılar 7 kınalı keklik ile yakalandıKaçak avcılar 7 kınalı keklik ile yakalandıKaçak avcılar 7 kınalı keklik ile yakalandı

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Batman'da 19 Mayıs coşkusuBatman'da 19 Mayıs coşkusu
8 angut yavrusu gölle buluşturuldu8 angut yavrusu gölle buluşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.