Kaçak avcılar 7 kınalı keklik ile yakalandı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde polisin bir araçta yaptığı kontrollerde 7 kınalı keklik ile bir tuzaklama malzemesi ele geçirildi.

Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahlat karayolu Çimenli mevkiinde yaptıkları yol uygulaması sırasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, kafes ve kutularda 7 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi ele geçirildi. Keklikler, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avlanan 2 kişiye ise toplam 6 bin 500 lira para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI



