Kaçak avcılara ceza yağacak

TUNCELİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı doğada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altındaki türleri avlayanlara uygulanacak cezalar yeniden düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altındaki türleri avlayanlara kurum olarak idari para cezası ile tazminat bedeli olarak iki cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

Tunceli'de son yıllarda kaçak avcılık ve doğal yaşamın korunması konularında yapılan bilinçlendirme çalışmaları ve kontroller ile hedeflenen noktalara doğru yaklaşıldığını belirten Gürsönmez, "Doğanın korunması ve yaban hayatının geliştirilmesi için ekiplerimiz yoğun gayret sarf ediyor. Kurum olarak her türlü ihbarı anında değerlendirerek hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Bu düzenli çalışma ile ilimizde kaçak avcılık düşüşe geçti." dedi.

Gürsönmez, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av ve yaban hayvanlarını avlayanlara uygulanacak tazminat bedellerinin de yeniden belirlendiğini anlatarak şunları söyledi: