Kaçak avcıların izini sosyal medyada sürüyorlar

Av sezonu dışında ve avcı belgesi olmayanların aldıkları cezaların farklılık gösterdiğini aktaran Hıdır, "Vatandaş avlanması yasak olan ya da av sezonunun dışında bir hayvanı avladığı zaman birkaç cezayı aynı anda alabiliyor. Kaçak avcılar tespit edildiklerinde 3 ile 5 bin lira arasında değişen cezalarla karşılaşmakta." dedi.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda sosyal medyayı da takip ederek kaçak avcıları tespit ettiklerini belirtti. Birçok kaçak avcıya, sosyal medyada tespit ettikleri görüntülere dayanarak ceza uyguladıklarını ifade eden Hıdır, ceza oranlarının yaban hayvanlarının yasaklılık durumlarına göre değiştiğini anlattı.

Kaçak avcıların avlanma sırasında kullandığı aletlere de el konulduğunu vurgulayan Hıdır, "İlimizde son aylarda uygun olmayan şartlarda kaçak tavşan avcılığı yapılmakta. Tavşan avcılığını genellikle otomobil gibi aracın farları ile yapıyorlar. Tespit ettiğimizde vatandaşın araçlarına bile el koyuyoruz." diye konuştu.

Hıdır, kaçak avcılara yönelik ekiplerin sayısını artırdıklarına işaret ederek, jandarma ekiplerinin de kendilerine büyük destek sağladığının altını çizdi.

Hıdır, 2017-2018 yılında kaçak avlanan 50'nin üzerinde kişiye yaklaşık 30 bin lira ceza uygulandıklarını söyleyerek, bu kaçak avcıların 25'ini ise sosyal medyadan tespit ettiklerini bildirdi.

Hıdır, bazı kaçak avcıların avladıkları hayvanları güç gösterisi amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Hem bizlerin hem de Bakanlığımızın sosyal medya takip birimi var. Takip birimlerimiz kaçak avcıların paylaşımlarını mercek altına almış durumda. Bize bildirilen kaçak avcılara anında cezai işlem uygulayarak konuyu da mahkemelere intikal ettiriyoruz. Mahkemeler de sosyal medyadaki paylaşımları zaten delil olarak kabul ettiği için bu cezaların geri dönüşü de olmamakta. Bilinmesini isteriz ki biz yaban hayatını olumsuz etkileyecek her türlü işleme ceza uyguluyoruz."