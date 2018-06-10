HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kaçak avcıların izini sosyal medyada sürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır: "Son yıllarda sosyal medyayı da takip ederek kaçak avcıları tespit ediyoruz. Kaçak avcılar tespit edildiklerinde 3 ile 5 bin lira arasında değişen cezalarla karşılaşmakta"

Sosyal medyada paylaşılan avcılık görsellerini mercek altına alan Ordu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcıların izini sürüyor.

Ordu'da kaçak avcılıkla mücadeleyi sanal ortama taşıyan ekipler, sosyal medyada paylaşılan av görsellerinden yola çıkarak tespit ettiklerine ceza uyguluyor.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda sosyal medyayı da takip ederek kaçak avcıları tespit ettiklerini belirtti. Birçok kaçak avcıya, sosyal medyada tespit ettikleri görüntülere dayanarak ceza uyguladıklarını ifade eden Hıdır, ceza oranlarının yaban hayvanlarının yasaklılık durumlarına göre değiştiğini anlattı.

Av sezonu dışında ve avcı belgesi olmayanların aldıkları cezaların farklılık gösterdiğini aktaran Hıdır, "Vatandaş avlanması yasak olan ya da av sezonunun dışında bir hayvanı avladığı zaman birkaç cezayı aynı anda alabiliyor. Kaçak avcılar tespit edildiklerinde 3 ile 5 bin lira arasında değişen cezalarla karşılaşmakta." dedi.

Kaçak avcıların avlanma sırasında kullandığı aletlere de el konulduğunu vurgulayan Hıdır, "İlimizde son aylarda uygun olmayan şartlarda kaçak tavşan avcılığı yapılmakta. Tavşan avcılığını genellikle otomobil gibi aracın farları ile yapıyorlar. Tespit ettiğimizde vatandaşın araçlarına bile el koyuyoruz." diye konuştu.

Hıdır, kaçak avcılara yönelik ekiplerin sayısını artırdıklarına işaret ederek, jandarma ekiplerinin de kendilerine büyük destek sağladığının altını çizdi.

Hıdır, 2017-2018 yılında kaçak avlanan 50'nin üzerinde kişiye yaklaşık 30 bin lira ceza uygulandıklarını söyleyerek, bu kaçak avcıların 25'ini ise sosyal medyadan tespit ettiklerini bildirdi.

Hıdır, bazı kaçak avcıların avladıkları hayvanları güç gösterisi amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Hem bizlerin hem de Bakanlığımızın sosyal medya takip birimi var. Takip birimlerimiz kaçak avcıların paylaşımlarını mercek altına almış durumda. Bize bildirilen kaçak avcılara anında cezai işlem uygulayarak konuyu da mahkemelere intikal ettiriyoruz. Mahkemeler de sosyal medyadaki paylaşımları zaten delil olarak kabul ettiği için bu cezaların geri dönüşü de olmamakta. Bilinmesini isteriz ki biz yaban hayatını olumsuz etkileyecek her türlü işleme ceza uyguluyoruz."

- Karacaları evinde besleyenler dikkat

Hıdır, bazı vatandaşların doğada buldukları karacaları evinde beslediğine işaret ederek, bunun yasak olduğu konusunda vatandaşları uyardı.

Doğada bulunan yaban hayvanlarının beslenmemesini isteyen Hıdır, "Yapacakları tek şey yaban hayvanlarını bize bildirsinler. Aksi durumda sosyal medya marifeti ile bu ihbarlar bize geldiği zaman ciddi anlamda idari para cezası ile karşılaşabilirler." diye konuştu.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweetDanıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet
O öğretmenin takımına destekO öğretmenin takımına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
idari para cezası kaçak avcı ordu Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Demet Akalın makyajsız halini paylaştı

Demet Akalın makyajsız halini paylaştı

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.