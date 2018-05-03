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Kaçak avlanan 2 ton İnci Kefali, Van Gölü'ne geri bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

VAN Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan İnci Kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaçak avlanan 2 ton İnci Kefali, Van Gölü'ne geri bırakıldı

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA) - VAN Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan İnci Kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, dün gece Muradiye ilçesi Karahan bölgesine düzenlediği operasyonda ağlara takılan 2 ton İnci Kefali balığını Van Gölü'ne geri bıraktı.
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan İnci Kefali balığının avlanmasıyla ilgili denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, üremek için tatlı sulara akın eden İnci Kefali balığının avlanmaması için gece gündüz nöbet tutuyor. Edremit Bot Tim Komutanlığı'nın denizden, Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de karadan yürüttüğü şok baskınlar sayesinde kaçak avcılar tarafından bırakılan ağlara takılan 2 ton balık tekrar suya bırakıldı.
Jandarma ekiplerinin şok baskınında 200 metre manyat ağ, 4 metrelik sac tekne ele geçirildi. Ağ ve tekneye el konulurken, kaçak avcılık yapan 1 kişiye de idari para cezası uygulandı.

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Kaçak avlanan 2 ton İnci Kefali, Van Gölü'ne geri bırakıldı

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