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Kaçak avlanmak için kayığı karadan yürütmüşler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde son iki günde yapılan denetimlerde kaçak avlanıldığı belirlenen 3 ton 150 kilo inci kefaline el konuldu - Ekipler, karadan yürütülerek kaçak avcılıkta kullanılmak üzere suya batırılan kayık ve 300 metre ağ ele geçirdi

Van'da son iki günde kaçak avlanıldığı belirlenen 3 ton 150 kilo inci kefaline el konuldu.

Üreme döneminde tatlı su kaynaklarına göç eden ve 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanılması yasaklanan inci kefaliyle ilgili koruma faaliyetleri devam ediyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda yaptıkları denetimlerde, yolu olmayan bölgede bazı kişilerin inci kefali avlamak için kayıkları karadan yürüterek göl kenarına getirdiklerini ve gizlemek amacıyla suya batırdıklarını belirledi.

Çelebibağı Mahallesi'nde Zilan Çayı'nın Van Gölü'ne döküldüğü bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir kayık ve içerisine gizlenmiş 300 metre ağ ele geçirdi.

Araçla ulaşımın mümkün olmadığı alandaki tekne ve ağlar, Erciş Belediyesinden gelen iş makinesinin arkasına bağlanarak karaya çekildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, güvenlik güçleriyle birlikte kaçak avcılara göz açtırmadıklarını, son iki günde Erciş ve Muradiye ilçelerinde yapılan denetimlerde 3 ton 150 kilo inci kefaline el konulduğunu bildirdi.

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inci kefali kaçak av Kayık Van

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