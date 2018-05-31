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Bir yakınları sanıyordu, babası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 07:33 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan işadamı Halim Bükcüoğlu, İzmirli Berrin Aşık’ın kendisine açtığı babalık davasının ardından 5 ay polisten kaçtı. Sonunda yakalanan işadamı, polis tarafından götürüldüğü Adli Tıp Kurumu’nda kan ve doku örneği verdi

Bir yakınları sanıyordu, babası çıktı

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Berrin Aşık'ın kendisine açtığı babalık davası nedeni ile Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği vermemek için 5 aydır polisten kaçan İstanbullu işadamı Halim Bükcüoğlu yakalandı.

500 BİN TL'LİK TAZMİNAT

Yeni Asır'ın haberine göre, Polis zoru ile İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kan ve doku örneği veren Bükcüoğlu ile, kızı olduğunu iddia eden Aşık'ın DNA örneklerinin karşılaştırılacağı, en geç 15 gün içerisinde de testlerin sonuçlanacağı öğrenildi. Konak'ta yaşayan ve yıllarca 'baba' dediği Mehmet Acül'ün değil de, annesinin 'bir yakınım' diye tanıttığı Halim Bükcüoğlu'nun gerçek babası olduğunu iddia eden Berrin Aşık'ın hukuki mücadelesi sürüyor.

Aşık, Bükcüoğlu'nun biyolojik babası olduğunu kanıtlamak için hem babalık, hem de babalığı benimsemediği için 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

ZORLA TEST YAPTIRILDI

İstanbul'da oturan Bükcüoğlu, mahkeme kararına rağmen DNA testine gitmedi. İzmir 16. Aile Mahkemesi, Bükcüoğlu hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bükcüoğlu yakalandıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürülerek polis zoru ile kan ve doku örneği verdi.
İstanbul'da Bükcüoğlu'ndan alınan kan ve doku örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tarafların DNA testlerinin karşılaştırılacağı ve 15 gün içerisinde raporlardan Aşık'ın gerçek babasının Bükcüoğlu olup olmadığının ortaya çıkacağı belirtildi.

YARGITAY'IN KARARI

Aşık'ın avukatı Varol Turbay, "Eskiden davalı babalar DNA örneği vermekten kaçınmaları halinde Yargıtay dava açan çocuğu, o kişinin öz çocuğu sayıyordu. Ancak artık dava açılan herkes, gerekirse polis zoru ile Adli Tıp'a götürülerek DNA örneği vermek zorunda. DNA testinden kaçış yok" dedi. Aşık ise, "Babalar Günü gelmeden gerçek babama kavuşacağım" diye konuştu.

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