Kaçak define avcıları, 1700 yıllık Rum mezarlarını tahrip etti

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/ÇARŞIBAŞI (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesindeki 1700 yıllık Rum mezarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Tarihi mezarların kaçak defineciler tarafından tahrip edildiğini gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri, kazı yapanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. İlçeye bağlı Burunbaşı Mahallesi'nde 1700 yılık tarihi geçmişe sahip Rum mezarlıkları kazılarak tahrip edildi. Mezarlarda bir metreyi aşan çukurlar açıldı. Mezarların kaçak defineciler tarafından kazılıp tahrip edildiğini görenler durumu polise bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri kazı yapanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çevre sakinleri mezarların kazılmasından dolayı endişe duymaya başladı. Burunbaşı Camii imamı Halik Söke, kazıların gece yapıldığını sandıklarını belirterek özellikle Rum mezarlarının hedef alındığını söyledi. Söke, "Burada kazı yapıldığını gören olmadı. Çok eski mezarlıklar vardı. Defineciler altın bulabilmek için buraya gelip eski mezarlıkları kazıyorlar. Bulup bulmadıklarını bilmiyoruz. Bazı mezarlıklara hiç dokunmamışlar. Sadece eski mezarlıklar kazılmış" dedi. 'BU İŞİ DEFİNE AVCILARI YAPTI' Mahalle sakinlerinden Nurettin Akıntürk ise mezarlık kazma işinin define avcılarınca yapıldığını belirterek, "Çarşıbaşı’nın tarihi 1700'lü yıllara dayanıyor. Eskiden burada çok fazla Rum yaşardı. Mezarlıklar yörede çok fazla. Bu alanda kimlerin kazı yaptığı ve ne aradığına dair hiçbir bilgimiz yok. Ama tahminimiz bu işi define avcıları yaptı. Bu işin ticaretini yapanlar var. Gece gelmişler, kazıp gitmişler" diye konuştu.

