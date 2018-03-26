Kaçak göçmenler için sahte evrak düzenleyen iki göçmen tutuklandı

Erzurum'da kaçak göçmenlere sahte ikamet belgesi hazırlayıp sattığı tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu iki kişi tutuklandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son zamanlarda sayıları artan kaçak göçmenler için sahte evrak düzenlediği belirlenen iki göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden kaçak yollarla yurda girenlere, bulundukları illerde yasal olarak ikamet etme imkanı veren İl Göç İdaresi İdari Gözetim Kararı Sonlandırma Tebliğ Formlarının sahtesini düzenleyip, büyük meblağlar karşılığında sattıkları tespit edilen Pakistan uyruklu A.A. ile Afganistan uyruklu A.J.N. gözaltına alındı.
Çok sayıda sahte belgeyle yakalanan iki göçmen sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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