Kaçak göçmenler TCG Martı’dan kaçamadı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Martı Taraf 49 düzensiz göçmenin tespitini yaparak yakalanmasını sağladı.
Alınan bilgiye göre, 19 Nisan 2018 tarihinde TCG Martı tarafından Çeşme Boğazı’nda düzensiz göçmen botu tespit edildi. Botta bulunan 41 Suriyeli, 5 Somalili ve 3 Filistinli olmak üzere toplamda 49 düzensiz göçmenin sağ olarak Sahil Güvenlik botlarınca yakalanması sağlandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı gemi ve deniz hava vasıtaları tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına destek olunmaya devam edileceği bildirildi.
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