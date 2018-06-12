Kaçak göçmenlere Fransa sessiz kalırken Korsika kucak açtı

PARİS (AA) - Fransa, Akdeniz'de bir gemide kaderlerine terk edilen ve Malta ile İtalya arasında krize neden olan 629 kaçak göçmene sessiz kalırken, Korsika kapılarını açtı.

Korsika Yürütme Konseyi Başkanı Gilles Simeone, önceki gün sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin bulduğu 629 kaçak göçmenle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aquarius" adlı gemideki sığınmacıların, temel ihtiyaç maddelerinin bulunmaması ve olumsuz hava şartları nedeniyle zor durumda olduklarına dikkati çekti.

Simeone, "Bu acil durum karşısında Korsika Yürütme Konseyi, SOS Mediterranee'ye Aquarius gemisini limanlarından birine kabul etme teklifinde bulundu." dedi.

Korsika Meclis Başkanı Jean-Guy Talamoni de durumun çok acil olduğunu ve derhal müdahalede bulunulması gerektiğini kaydederek, "Bastia veya Ajaccio limanları gemiyi kabul edebilir, şimdilik tek endişemiz teknik konular. Vali ile telefonda görüştüm. Yanıt bekliyorum." diye konuştu.

Bu arada Fransa'nın sessizliği eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Çok sayıda siyasi ve sivil toplum örgütünün yanı sıra vatandaşlar da hükümete Aquarius'i kabul etmesi çağrısında bulundu.