Kaçak inşaata zamanında müdahale

Osmangazi Beleyesi, Soğanlı Mahallesinde inşaat halindeki iki katlı kaçak binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Soğanlı Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen iki katlı bina, inşaat aşamasındayken iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, modern Osmangazi’yi inşa etmek için kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini hatırlattı.