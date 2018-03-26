Kaçak inşaata zamanında müdahale

Osmangazi Beleyesi, Soğanlı Mahallesinde inşaat halindeki iki katlı kaçak binayı yıktı.
Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Soğanlı Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen iki katlı bina, inşaat aşamasındayken iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Belediye yetkilileri, modern Osmangazi’yi inşa etmek için kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini hatırlattı.
Afrin casusu yakalandı!
Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!
e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum