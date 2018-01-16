HABER

Kaçak Katalan lider Puigdemont'a yeniden başkanlık yolu kapanıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 00:09 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu hukuk danışmanları raporundan: - "Puigdemont, şahsen parlamentoda bulunmadığı sürece yemin edemez"

MADRİD (AA) - Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un kaçtığı Belçika'dan hakkında tutuklama kararı bulunan İspanya'ya dönmediği sürece eski görevine gelmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu hukuk danışmanlarının raporunda, ilgili kanunlar incelendikten sonra Puigdemont'un şahsen parlamentoda bulunmadığı sürece yemin edemeyeceği belirtildi.

Böylece Puigdemont'un görüntülü bağlantıyla yemin etmesinin yolunu kapatan, hukuk danışmanlarının bağlayıcılığı bulunmayan 20 sayfalık raporunda, ayrıca eski başkanın vekalet de veremeyeceği vurgulandı.

Gün içinde İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Puigdemont'un bölgeyi kaçtığı Belçika'dan yönetmeye çalışması durumunda merkezi hükümetin özerk yönetim üzerindeki kontrolünün süreceğini söyledi.

"Uzaktan veya temsilciler aracılığıyla ya da başka tür bir hileyle başkan olma imkanının" bulunmadığını kaydeden Rajoy, "Birinin Brüksel'de bulunup adaletten kaçarken bölgesel hükümetin başkanlığına aday olmaya niyet etmesi saçma." dedi.

Katalonya Parlamentosu'nun 21 Aralık seçimleri sonrası ilk oturumu 17 Ocak'ta yapılacak. Seçimi az farkla kazanan bağımsızlık yanlısı partilerin, kaçak vekillerin durumu nedeniyle hükümet kurup kuramayacağı bilinmiyor.

Ayrılıkçı partiler, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont'un görüntülü bağlantı yoluyla yemin edebileceğini açıklamıştı.

- Süreç

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.

Ancak aynı gün merkezi hükümet, İspanya Senatosunun onayıyla Anayasa'nın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.

Ayrıca, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ise ayrılıkçı partiler, yüzde 50'nin altında oy almalarına rağmen seçim sistemi sayesinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İlginizi Çekebilir

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.