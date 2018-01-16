Kaçak Katalan lider Puigdemont'a yeniden başkanlık yolu kapanıyor

"Uzaktan veya temsilciler aracılığıyla ya da başka tür bir hileyle başkan olma imkanının" bulunmadığını kaydeden Rajoy, "Birinin Brüksel'de bulunup adaletten kaçarken bölgesel hükümetin başkanlığına aday olmaya niyet etmesi saçma." dedi.

Böylece Puigdemont'un görüntülü bağlantıyla yemin etmesinin yolunu kapatan, hukuk danışmanlarının bağlayıcılığı bulunmayan 20 sayfalık raporunda, ayrıca eski başkanın vekalet de veremeyeceği vurgulandı.

Katalonya Parlamentosu'nun 21 Aralık seçimleri sonrası ilk oturumu 17 Ocak'ta yapılacak. Seçimi az farkla kazanan bağımsızlık yanlısı partilerin, kaçak vekillerin durumu nedeniyle hükümet kurup kuramayacağı bilinmiyor.

Ayrılıkçı partiler, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont'un görüntülü bağlantı yoluyla yemin edebileceğini açıklamıştı.

- Süreç

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.

Ancak aynı gün merkezi hükümet, İspanya Senatosunun onayıyla Anayasa'nın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.

Ayrıca, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ise ayrılıkçı partiler, yüzde 50'nin altında oy almalarına rağmen seçim sistemi sayesinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.

(AA)