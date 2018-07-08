Kaçak ocakta meydana gelen göçükte ölen 2 işçi toprağa verildi

Dün saat 18.00 sıralarında, Subatan Mahallesi'nde bulunan kaçak maden ocağında çalışan Erkan Conkur (46) ve Hasan Yıldız (30) kömür üretimi sırasında meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi tarafından 4,5 saat sonra ocaktan çıkarılan işçilerden Hasan Yıldız'a ocak önünde bekleyen sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Bu sırada arkadaşları 'hadi Hasan dayan' diyerek destek olmaya çalıştı. Ambulansa alınan Hasan Yıldız'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Erkan Conkur'un cesedi ise hemen ardından ocaktan çıkarıldı. İki madencinin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kaçak maden ocağında hayatını kaybeden 2 işçi, gözyaşları arasında toprağa verildi. İşçilerden Erkan Conkur'un özel maden şirketinden emekli olduktan sonra kaçak ocakta 13 gün önce iş başı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili ocak sahibi olduğu iddia edilen Şenol M., gözaltına alındı.

Evli ve 2 çocuk babası Erkan Conkur'un cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kilimli ilçesinde bulunan Karadon Site Camii'ne götürüldü. Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazına Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Conkur'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Bartın'ın Kayadibi köyüne gönderildi. Conkur'un geçen yıl özel bir şirkete ait maden ocağından emekli olduğu öğrenildi. Bin 50 lira emekli maaşı bağlanan Conkur'un bir oğlunun askerde, bir oğlunun da lisede eğitim gördüğü, emekli maaşı yetmediği için 13 gün önce kaçak maden ocağında çalışmaya başladığı belirtildi.

Bekar olan Hasan Yıldız için de aynı camide öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ahmet Karakaya, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yakınları katıldı. Yıldız, kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybettiği ocağın bulunduğu mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.