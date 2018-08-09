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Kaçak sera iş makineleriyle yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

BURDUR'da yerleşim yerleri arasında yapılan sera, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

Kaçak sera iş makineleriyle yıkıldı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)- BURDUR'da yerleşim yerleri arasında yapılan sera, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Mehmet Önür (60), 158'inci sokaktaki 400 metrekare arazisine sera kurdu. Komşuların şikayeti üzerine Burdur Belediyesi domates, biber ve salatalık ekili seranın, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdi. Yıkım kararından sonra Mehmet Önür serayı kendisi sökmeye başladı. Belediye ekipleri daha sonra iş makineleriyle serayı tamamen yıktı.
Yıkım işleminin ardından fenalaşan Mehmet Önür, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Mehmet Önür'ün kızı Fatma Arslan, "Bir yıldır sera yapabilmek için izin almaya uğraşıyorduk. Komşular görüntüden rahatsız oldukları için şikayetçi oldu. Serayı kaldırdık. Sadece domatesleri tutan iki demir vardı ortada. Belediye iş makineleriyle ekili araziye zarar verdi. Yazık, iki sıra domates ve iki sıra biber kime ne zarar verdi. Şikayetçi olacağız" dedi.

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Kaçak sera iş makineleriyle yıkıldıKaçak sera iş makineleriyle yıkıldıKaçak sera iş makineleriyle yıkıldıKaçak sera iş makineleriyle yıkıldı

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