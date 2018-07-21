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Kaçak sigaraları bebeğinin kundağına saklamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Kaçak sigaraları bebeğinin kundağına saklamış

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsünde bebek kundağında kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde rutin uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Suriye uyruklu R.N'nin davranışlarından şüphelenen ekipler, yolcunun valizinde ve kucağındaki 5 aylık bebeğinin kundağında bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan Suriyeli R.N, işlemleri için emniyete götürülürken, bebeği sağlık personeli kontrolünde korumaya alındı.

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bebek kaçak sigara kundak

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