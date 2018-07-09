HABER

Kaçak sigaraları bilgisayar kasası ve fırına saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

Bolu'da durdurulan kamyonda yapılan aramada, bilgisayar kasaları ve fırınların içerisine zulalanmış 3 bin 130 paket kaçak sigara ile 900 paket pipo tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan kamyonda bilgisayar kasaları ve fırınların içerisine gizlenmiş 3 bin 130 paket kaçak sigara ile 900 paket pipo tütünü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun İstanbul istikametinde yapılan yol kontrolünde, doğu illerinden İstanbul'a giden bir kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada, bilgisayar kasaları ve elektrikli fırınların içerisine yerleştirilmiş 3 bin 130 paket sigara ile 900 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Kamyonda bulunan R.D. ile N.C. gözaltına alındı.

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilirBedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir
Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecekCumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!

TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Işığa yürümek

Işığa yürümek

Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek

Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.