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Kaçak sigaraları koyunların arasına gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

Van'da koyunların taşındığı kamyonetteki aramada 6 bin 760 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 6 bin 760 paket kaçak sigara bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgeye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran-Erciş yolu Ünseli mevkisinde, A.T. idaresindeki koyunların taşındığı 63 HV 490 plakalı kamyoneti durdurdu.

Koyunların bulunduğu kamyonetin kasasındaki aramada, aracın zeminine gizlenmiş ve üzeri brandayla örtülmüş 6 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sürücü A.T. gözaltına alındı.

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kaçak sigara koyun Muradiye Van

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