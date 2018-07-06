Kaçak sigaraları kuru bakliyatların arasına saklamışlar

Antalya'da kullandığı tırda 31 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirilen sürücü, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbar üzerine Aksu ilçesinde bir tırı durdurdu.
Aramada, tırdaki kuru bakliyatların arasına saklanan 31 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sürücü E.Ö. gözaltına alındı.
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