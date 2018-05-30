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Kaçak silah atölyesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:05 | Son Güncelleme

Kurdukları atölyede kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Menemen ve Bayraklı ilçelerinde bazı kişilerin ruhsatsız silah satışı yaptığı ihbarı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı.

Polis ekipleri bu kapsamda bazı kişilerin kurdukları atölyede kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek gerçek silaha dönüştürdüklerini tespit etti.

Söz konusu atölyeye ve zanlıların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 30 ruhsatsız tabanca, 24 av tüfeği, 250 tabanca fişeği, 10 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaları çevirmede kullanılan çok sayıda malzeme ve aparat ele geçirdi.

Zanlılar S.B, R.G, H.B, İ.Y. ve B.A. gözaltına alındı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü kurusıkı tabanca operasyon polis silah kaçakçılığı

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