Kaçak silah atölyesine operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'de kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Menemen ve Bayraklı ilçelerinde bazı kişilerin ruhsatsız silah satışı yaptığı ihbarı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı.
Polis ekipleri bu kapsamda bazı kişilerin kurdukları atölyede kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek gerçek silaha dönüştürdüklerini tespit etti.
Söz konusu atölyeye ve zanlıların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 30 ruhsatsız tabanca, 24 av tüfeği, 250 tabanca fişeği, 10 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaları çevirmede kullanılan çok sayıda malzeme ve aparat ele geçirdi.
Zanlılar S.B, R.G, H.B, İ.Y. ve B.A. gözaltına alındı.
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!
Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum