Kaçak toplanan 100 kilo midye denize bırakıldı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Körfezi'nde koruma altındaki kuş gözlem merkezinin bulunduğu alanda, kaçak avlananların topladığı yaklaşık 100 kilo midyeye el konuldu. Zabıta memurları midyeleri denize bıraktı.
İzmit Körfezi'nde koruma altındaki kuş gözlem merkezinin bulunduğu sahada kaçak midye avcılığı yapan 6 kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yakalandı. Bölgede avlanmanın yasak olduğu uyarısını yapan zabıta ekipleri, midyelere el koymak isteyince kaçak avlananlar karşı çıktı. Midye dolu çuvalları araçlarına yüklemek isteyen kişiler, polis ekiplerinin bölgeye gelmek üzere olduğunu öğrenince midyeleri bırakarak kaçtı. Yaklaşık 100 kilo midye belediyeye ait tekneye yüklendi. Denize açılarak çuvallar içerisindeki midyeler suya bırakıldı.
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