Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece’de, kaçak olduğu belirtilen 13 binanın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.
Büyükçekmece Belediyesi’ne bağlı ekipler, Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkisinde bulunan 13 evin kaçak olduğunu tespit etti. Belediye yetkilileri, söz konusu binaların yıkılması yönünde karar aldı. Ekipler, sabah saatlerinde iş makineleriyle yıkım çalışmalarını başlattı.
Kaçak olduğu belirtilen evlerin sahipleri, yıkıma engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine vatandaşlarla belediye ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin artması üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis, yıkıma engel olmaya çalışanlara biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 polis hafif şekilde yaralandı. Yıkım çalışmalarına engel olmaya çalışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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