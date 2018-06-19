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Kaçak yapıların yıkımına kuş yuvası engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kızılırmak Deltası'nda başladıkları kaçak konteynerlerin yıkımını, yapıların içindeki 32 kuş yuvasını fark edince durdurdu.  Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kızılırmak Deltası Üçpınarlar mevkisindeki kaçak konteynerlerin yıkımına başladığında, yapıların içinde kuş yuvaları olduğunu fark etti.

Kaçak yapıların yıkımına kuş yuvası engeli

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kızılırmak Deltası'nda başladıkları kaçak konteynerlerin yıkımını, yapıların içindeki 32 kuş yuvasını fark edince durdurdu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kızılırmak Deltası Üçpınarlar mevkisindeki kaçak konteynerlerin yıkımına başladığında, yapıların içinde kuş yuvaları olduğunu fark etti. Kaçak yapıların birçok yerinde, farklı kuş türlerine ait yuvalar ile yumurtaları gören ekipler, yetkililere haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayarak, Kızılırmak Deltası’nın, kuşlar ile farklı canlı türleri için dünyadaki önemli barınma ve üreme merkezlerinden olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"UNESCO Doğal Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve kalıcı liste için de önemli bir aday olan deltamız, çok sayıda kuş çeşidinin de barınma ve üreme alanı olarak dikkat çekiyor. Buradaki bu canlılığın korunması ve devam ettirilmesi için çevresel zararı olan tüm etmenleri ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Kaçak yapılaşma da bu mücadelenin önemli bir parçası. Üçpınarlar mevkisindeki kaçak konteyner yapıları yıkarken, karşımıza çıkan yaklaşık 32 yuva nedeniyle hemen buradaki çalışmaları durdurduk ve çevresini koruma altına aldık. Kuş yavruları yumurtalardan çıkana kadar bekleyeceğiz. Burada karşılaştığımız görüntü deltadaki canlı yaşam çeşitliliğini bir kez daha görmemizi sağladı."

FOTOĞRAFLI

Kaçak yapıların yıkımına kuş yuvası engeliKaçak yapıların yıkımına kuş yuvası engeliKaçak yapıların yıkımına kuş yuvası engeliKaçak yapıların yıkımına kuş yuvası engeli

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