Kaçakçılardan göçmenlere akılalmaz işkence!

Erzurum’da denetim yapan polis ekipleri Nenehatun Köyü ve Çevre Yolu güzergahında 100’ün üzerinde Afganistan uyrukla kaçak göçmenle karşılaştı. Karlı arazide soğuktan donma tehlikesi atlatan kaçak göçmenler polise sığındı.

Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını ve Ankara yerine Doğubayazıt ilçesine getirildiklerini ifade eden göçmenler yaşadıkları çile dolu umuda yolculuğu polis ve İHA muhabirine anlattı.

"TIRNAKLARIMIZI ÇEKEREK İŞKENCE ETTİ"



Kaçak göçmenler arasında Türkçe bilen Afganlılar yaşadıkları çileli yolculuğu anlattı. İnsan tacirlerinin kişi başına kendilerinde 8 bin dolar aldıklarını ifade eden Afganlılar, “Afganistan’da bu insan kaçakçılarıyla anlaştık. Bizi İran üzerinden Türkiye’ye getirdiler. Doğubayazıt’ta bir yere hepimizi kapattılar. Burada günlerce işkence gördük. Tırnaklarımızı çektiler. Kulaklarımızı kestiler. Boğazınızı keseriz diye ölümle tehdit ettiler. Herhangi bir şey olursa onların deşifre etmeyelim diye. Daha sonra kaçtık. Buraya kadar yürüyerek geldik. Soğuk donup öleceğiz” diye konuştu.

Erzurum’da yakalanan kaçak göçmenler otobüslere bindirilerek Aşkale Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

İHA