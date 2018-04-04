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Kaçakçılık şüphelileri 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 06:16 | Son Güncelleme

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 şüpheli, kovalamacanın ardından bir tarlada gözaltına alındı - Araçta yapılan aramalarda kaçak sigaralar ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin yaklaşık 10 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sonucu sigara kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, içindeki kişilerin durumundan şüphelendikleri 34 VM 5449 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Zanlıların ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmasının ardından durum polis telsizinden diğer ekiplere bildirildi.

Şüphelilerin D-400 karayoluna çıkıp kent merkezi istikametine kaçmaya devam etmesi üzerine ekipler, Polis Okulu Kavşağı, Girne ve Ege Bagatur Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta önlem aldı.

Polisin önlem aldığını fark eden ve ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan zanlılar, Kozan Caddesi'ne çıktıklarında burada bekleyen ekipleri görünce araçtan inerek bir tarlaya doğru kaçtı.

Şüphelilerden birini kovalamaca sonucu, diğerini ise tarladaki otların arasında saklanırken yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda bagaj kısmında gümrük kaçağı sigaralar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar ile otomobil, detaylı arama yapmak ve kaçak sigaraların miktarını belirlemek üzere Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.

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adana Kovalamaca Sigara kaçaklığı

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