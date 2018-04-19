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Kaçak göçmenleri 'İstanbul'a geldik' diye Van'daki Korsot Kalesi yakınlarına bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren ve "İstanbul'a geldik" denilerek bir köyün yakınlarında terk edilen 61 kaçak, güvenlik güçlerince yakalandı.

Kaçak göçmenleri 'İstanbul'a geldik' diye Van'daki Korsot Kalesi yakınlarına bıraktılar

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluşar köyü yakınlarındaki Korsot Kalesi civarındaki inşaatta bir grubun olduğunu belirledi. Yapılan incelemede yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kişi yakalandı. Kendilerinden 800-1000 dolar alındığını ve "İstanbul'a geldik" denilerek köyün yakınlarında terk edildiklerini anlatan kaçaklara güvenlik güçlerince yiyecek ikramında bulunuldu.

Afganistan uyruklu Mohammed Alam Özbek, kendilerini bularak yardımcı olan güvenlik güçlerine teşekkür etti. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların işlemleri devam ediyor. Kaçakları yurda yasa dışı yollarla getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Van Muradiye korsot kalesi

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