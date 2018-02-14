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Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:07 | Son Güncelleme

Terörle mücadele operasyonlarının ardından Türkiye’den kaçan PKK’lıların Ermenistan’a gittiği ileri sürüldü. PKK'lıların sadece Ermenilere teslim olduğu iddia edildi.

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Azerbaycan’da faaliyet gösteren Report ajansının Ermeni Jamanak gazetesine dayandırdığı haberine göre, TSK’nın operasyonlarının ardından kayıplar veren PKK mensupları, Türkiye'den kaçıp Ermenistan’a gidiyor.

İddiaya göre sınırı geçen PKK'lılar daha sonra da Ermeni yetkililere teslim oluyor.

Haberde Dağlık Karabağ’da PKK kamplarının kurulduğu ve bin 750 PKK mensubunun eğitildiği iddiaları da yer aldı.

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PKK terörist

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