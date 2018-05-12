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Kaçarak evlenen 2 çocuk sahibi çift 13 yıl sonra düğün yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 20:24 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kaçarak evlenen 2 çocuk sahibi çift, 13 yıl sonra düğün yaptı.

Kaçarak evlenen 2 çocuk sahibi çift 13 yıl sonra düğün yaptı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kaçarak evlenen 2 çocuk sahibi çift, 13 yıl sonra düğün yaptı. Hüseyin Yalçın kaçarak evlendiklerinde maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek, "Ben eşimi seviyorum. Evliliğin çok güzel bir şey olduğunu onun yanında öğrendim. Nasip oldu 13 sene sonra düğünümüzü yaptık" dedi.
Ereğli Kızılca köyünde 13 sene önce bir düğünde tanışıp sevdiği Gülsüm Yalçın'ı 'Yemeğe gideceğiz' diyerek köy meydanına çağıran ve araca bindirdikten sonra kaçıran kaporta ustası Hüseyin Yalçın, eşine 13 sene sonra düğün yaptı. Maddi imkânsızlıklardan dolayı 13 sene beklediklerini kaydeden Hüseyin Yalçın, 12 yaşındaki oğlu Poyraz ve 10 yaşındaki oğlu Yiğit ile birlikte düğün için hazırlıklara koyuldu. Hüseyin Yalçın, Kepez Mahallesi'ndeki kayınvalidesinin evine plakasında 'Bugün yine olsa kaçırırdım' yazan gelin arabası ile geldi. Eşini beyaz gelinliği ve duvağı ile annesinin evinden çıkaran Hüseyin Yalçın, yapılan konvoyun ardından düğün salonuna davul-zurna eşliğinde oynayarak girdi. Yalçın çifti, pistte çocukları ve sevenleri ile doyasıya eğlendi.
Hüseyin Yalçın eşi ile çok mutlu olduklarını, eşini kaçırdığında hiçbir şeyleri olmadığını belirterek, "13 senelik evliyiz. Büyük oğlum 12, küçük oğlum 10 yaşında. Biz hayatı göğüsleyerek başladık. İlk kaçtığımızda yatacak yerimiz dahi yoktu. Ama şu anda Allah'a şükürler olsun hiçbir eksiğimiz kalmadı. Birbirimize saygı-sevgi çerçevesinde içerisinde yaşamayı sürdürdük. Düğün için konuştuğumuzda biraz münakaşalar oldu, ancak onaylandı. Bugün de düğünümüzü yapıyoruz. Ben değerli aile üyelerimize ve bugün yanımızda olan bütün insanlara destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben eşimi seviyorum. Evliliğin çok güzel bir şey olduğunu onun yanında öğrendim. Nasip oldu 13 sene sonra düğünümüzü yaptık. Eğer yine nasip olursa 60 yaşına erersek yine bu şekilde düğünümüzü tekrar yapacağız. Ben diyorum ki terlikle aldım köyden, gelinlikle çıkartıyorum bu evden" dedi.
13 sene sonra gelinliğini giyen Gülsüm Yalçın ise çok mutlu olduğunu, herkesin başına gelmeyecek bir durumu yaşadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kaçarak evlenen 2 çocuk sahibi çift 13 yıl sonra düğün yaptıKaçarak evlenen 2 çocuk sahibi çift 13 yıl sonra düğün yaptıKaçarak evlenen 2 çocuk sahibi çift 13 yıl sonra düğün yaptıKaçarak evlenen 2 çocuk sahibi çift 13 yıl sonra düğün yaptı

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