Kaçırdıkları gence dehşeti yaşattılar! Önce fidye ardından istismar...

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Rehine Müzakere ve Kurtarma ekiplerini harekete geçiren olay 22 Şubat’ta Esenler’de yaşandı. İddialara göre, 18 yaşındaki Ş.E. isimli Pakistanlı genç Avrupa’ya gitmek için kaçak yollarla Türkiye’ye geldi. Esenler’de Pakistanlı grupla bir apartmanın bodrum katında yaşayan Ş.E. 22 Şubat’ta Esenler’de yolda yürüdüğü esnada kaçırıldı. 50 BİN DOLAR İSTENDİ



Kaçırdıkları Pakistanlı gencin Suudi Arabistan’da çalışan ağabeyini arayan şüpheliler 50 bin dolar fidye istedi. Sözcü'de yer alan habere göre, maddi durumunun çok iyi olmadığını belirten ağabey, kardeşinin bırakılması için ilk önce 6 bin dolar gönderdi. Gönderilen parayı alan şüpheliler ardından gencin Pakistan’daki ailesini arayarak tekrar fidye istedi. Aile de çocuklarını kurtarmak için 40 bin lira göndererek çocuklarının bırakılmasını istedi. Şüphelilerin genci serbest bırakmaması üzerine aile Türkiye’de yüksek mühendis olan F.B.K. isimli akrabalarını arayarak yardım istedi. F.B.K. ise 10 Mart’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

PAKİSTANLILAR TAKİBE ALINDI



Şikayeti değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Rehine Müzakere ve Kurtarma ekipleri harekete geçti. Gencin Esenler’deki kaldığı adresi belirleyen ekipler, ev arkadaşını sorguya alırken, öte yandan Pakistanlıların kaldığı adresleri incelemeye aldı. Yapılan takipler sonucu kaçırılan gencin Pendik’te rehin tutulduğu adres belirlenerek baskın yapıldı. Yapılan baskın sonucu Pakistan uyruklu Rızvan Khan (23) ve Fuad Ali (26) isimli iki şüpheli gözaltına alınırken, Ş.E. isimli genç de kurtarıldı. EV ARKADAŞI PLANLAMIŞ



Emniyette sorgulanan şüphelilerin kaçırılan Ş.E.’nin ev arkadaşı Ashvan Muhammed Amn’nın da (25) olayın planlayıcısı olduğunu belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu Ashvan Muhammed Amn isimli şüpheli de gözaltına alındı. GENCE TECAVÜZ ETMİŞLER



Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alınırken, mağdur genç ise sağlık kontrolüne geçirildi. Yapılan kontrollerde 18 yaşındaki gencin şüpheliler tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından genç akrabaları olan F.B.K.’ya teslim edilirken, işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Pakistanlı genci kurtarma operasyonunu öğrenen Pakistanlı bir polis şefi de İstanbul Polisi’ne bir not yazdı.