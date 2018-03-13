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Kaçırdıkları gence dehşeti yaşattılar! Önce fidye ardından istismar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler'de kaçırılarak ailesinden fidye istenen 18 yaşındaki Pakistanlı genç polis operasyonuyla kurtarıldı. Yaklaşık 18 gün boyunca rehin tutulan ve tecavüze uğradığı öğrenilen gencin ev arkadaşının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Rehine Müzakere ve Kurtarma ekiplerini harekete geçiren olay 22 Şubat’ta Esenler’de yaşandı. İddialara göre, 18 yaşındaki Ş.E. isimli Pakistanlı genç Avrupa’ya gitmek için kaçak yollarla Türkiye’ye geldi. Esenler’de Pakistanlı grupla bir apartmanın bodrum katında yaşayan Ş.E. 22 Şubat’ta Esenler’de yolda yürüdüğü esnada kaçırıldı.

50 BİN DOLAR İSTENDİ

Kaçırdıkları Pakistanlı gencin Suudi Arabistan’da çalışan ağabeyini arayan şüpheliler 50 bin dolar fidye istedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, maddi durumunun çok iyi olmadığını belirten ağabey, kardeşinin bırakılması için ilk önce 6 bin dolar gönderdi. Gönderilen parayı alan şüpheliler ardından gencin Pakistan’daki ailesini arayarak tekrar fidye istedi. Aile de çocuklarını kurtarmak için 40 bin lira göndererek çocuklarının bırakılmasını istedi. Şüphelilerin genci serbest bırakmaması üzerine aile Türkiye’de yüksek mühendis olan F.B.K. isimli akrabalarını arayarak yardım istedi. F.B.K. ise 10 Mart’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

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PAKİSTANLILAR TAKİBE ALINDI

Şikayeti değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Rehine Müzakere ve Kurtarma ekipleri harekete geçti.

Gencin Esenler’deki kaldığı adresi belirleyen ekipler, ev arkadaşını sorguya alırken, öte yandan Pakistanlıların kaldığı adresleri incelemeye aldı. Yapılan takipler sonucu kaçırılan gencin Pendik’te rehin tutulduğu adres belirlenerek baskın yapıldı. Yapılan baskın sonucu Pakistan uyruklu Rızvan Khan (23) ve Fuad Ali (26) isimli iki şüpheli gözaltına alınırken, Ş.E. isimli genç de kurtarıldı.

EV ARKADAŞI PLANLAMIŞ

Emniyette sorgulanan şüphelilerin kaçırılan Ş.E.’nin ev arkadaşı Ashvan Muhammed Amn’nın da (25) olayın planlayıcısı olduğunu belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu Ashvan Muhammed Amn isimli şüpheli de gözaltına alındı.

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GENCE TECAVÜZ ETMİŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alınırken, mağdur genç ise sağlık kontrolüne geçirildi. Yapılan kontrollerde 18 yaşındaki gencin şüpheliler tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından genç akrabaları olan F.B.K.’ya teslim edilirken, işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Pakistanlı genci kurtarma operasyonunu öğrenen Pakistanlı bir polis şefi de İstanbul Polisi’ne bir not yazdı.

İSTANBUL POLİSİNE TEŞEKKÜR NOTU

İstanbul Polisi’ne teşekkür eden polis şefinin kaleme aldığı notta, “Herkese iyi görevler ve vazifeler dilerim. Ülkemin kayıp bir vatandaşını kurtarmak adına gösterdiğiniz çaba ve uğraş için, bana gösterdiğiniz sabır ve saygı için, elinizden gelen yardımı esirgemediğiniz için, aynı ülkeden olmasak da beni de kendiniz gibi görüp kapılarınızı açtığınız için çok teşekkür ederim. Her ülkenin iyisi kötüsü vardır. Pakistan vatandaşlarını bu şekilde tanıtan insanımız adına sizden özür dilerim. Bizler saygısız insanlar değiliz ama içimizde ister istemez cahil insanlar bulunuyor. İnşallah bir dahakine, daha güzel bir şekilde karşılaşmak ve sizlere gerçek Pakistan insanını göstermek nasip olur” ifadeleri yer aldı.

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Esenler fidye Pakistan cinsel istismar taciz

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