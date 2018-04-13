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"Kaçırılan gazeteciler sadece Ekvador'un değil dünyanın sorunu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 04:22 | Son Güncelleme

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, ülkesinin Kolombiya sınırına yakın bir bölgede kaçırılan ikisi gazeteci üç kişiye ilişkin, bunun sadece ülkesinin değil dünyanın sorunu olduğunu söyledi

BOGOTA (AA) - Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkesinin Kolombiya sınırı yakınında kaçırılan ve öldürüldüğü iddia edilen ikisi gazeteci üç kişiye ilişkin, "Bu sadece Ekvador'un değil dünyanın sorunu." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesindeki yabancı misyon temsilcileri ile başkent Quito'daki Hükümet Sarayı'nda bir araya gelen Moreno, Ekvador'un El Comercio gazetesinin, bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarınca kaçırılan çalışanları hakkında konuştu.

Moreno, militanlar tarafından öldürüldüğü iddiası halen doğrulanamayan gazetecilerin kaçırılması konusunda, "Bu sadece Ekvador'un değil dünyanın sorunu." dedi.

Lenin Moreno, gazeteciler ve şoförün, ailelerine, iş arkadaşlarına sağ salim dönmesi için bütün durumların değerlendirildiğini belirtti.

Kolombiya ile sınır bölgesinde yaşadıkları güvenlik sorununun çok hassas bir konu olduğunu dile getiren Moreno, komşu ülkenin çok uzun zamandır haraç, adam kaçırma, silahlı çetecilik, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm gibi yansımaları olan bir çatışma ortamında bulunduğunu hatırlattı.

Bu sorunun artık Ekvador'a da yaklaşmakta olduğuna dikkati çeken Moreno, "Kendimizi başkasının yerine koymaz ve beraber yürümezsek hiçbir hedefe varamayız." ifadesini kullandı.

Moreno, hükümetinin bu durumla mücadele etmeye karar verdiğini ve sınır bölgesine 12 bin kişilik bir kuvvet kaydırdıklarını da açıkladı.

Ekvador'un Esmeraldas vilayeti kırsalında, bu ülkenin El Comercio gazetesinde çalışan iki muhabir ve bir şoför eski FARC militanlarınca kaçırılmıştı. Örgüt tarafından yayımlandığı öne sürülen bildiride, gazetecilerin öldürüldüğü iddia edilmiş ancak konu resmi makamlarca doğrulanmamıştı.

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ekvador kolombiya

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