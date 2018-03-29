"Kaçırılan üç kişinin Kolombiya'da olduğuna dair net bir veri yok"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, Ekvador'un Kolombiya sınırı yakınında kaçırılan ikisi gazeteci üç kişinin Kolombiya'da olduğuna dair net bir veri olmadığını bildirdi.

Kolombiya basınındaki haberlere göre Villegas, Ekvador İçişleri Bakanı Cesar Navas'ın, kaçırılan iki gazeteci ve bir şoförün Kolombiya'da olduğu değerlendirmesinin aksine, bu kişilerin ülkesinde olduğuna dair bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Villegas, Kolombiyalı güvenlik güçlerinin, yine de böyle bir ihtimali değerlendirerek gazeteciler ile şoförün Kolombiya tarafında bulunabileceği bölgelerde çalışma yürüttüğünü belirtti.

Ülkesinin, bu olaya ilişkin Ekvador'un istediği tüm istihbarat verilerini karşı tarafla paylaştığını duyuran Villegas, iyi bir sonuca ulaşmak için de iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışma yürüttüğü bilgisini paylaştı.

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Ekvador'daki El Comercio gazetesinin şoförü ve iki muhabiri Ekvador’un Kolombiya sınırı yakınında, Mataje bölgesi kırsalında kaçırılmıştı.