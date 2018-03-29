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"Kaçırılan üç kişinin Kolombiya'da olduğuna dair net bir veri yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 02:50 | Son Güncelleme

Kolombiya Savunma Bakanı Villegas, Ekvador-Kolombiya sınır bölgesinde kaçırılan iki gazeteci ile bir şoförün ülkesinde olduğuna dair bir verinin bulunmadığını açıkladı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, Ekvador'un Kolombiya sınırı yakınında kaçırılan ikisi gazeteci üç kişinin Kolombiya'da olduğuna dair net bir veri olmadığını bildirdi.

Kolombiya basınındaki haberlere göre Villegas, Ekvador İçişleri Bakanı Cesar Navas'ın, kaçırılan iki gazeteci ve bir şoförün Kolombiya'da olduğu değerlendirmesinin aksine, bu kişilerin ülkesinde olduğuna dair bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Villegas, Kolombiyalı güvenlik güçlerinin, yine de böyle bir ihtimali değerlendirerek gazeteciler ile şoförün Kolombiya tarafında bulunabileceği bölgelerde çalışma yürüttüğünü belirtti.

Ülkesinin, bu olaya ilişkin Ekvador'un istediği tüm istihbarat verilerini karşı tarafla paylaştığını duyuran Villegas, iyi bir sonuca ulaşmak için de iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışma yürüttüğü bilgisini paylaştı.

- FARC'ın muhaliflerinin kaçırdığı değerlendiriliyor

Ekvador'daki El Comercio gazetesinin şoförü ve iki muhabiri Ekvador’un Kolombiya sınırı yakınında, Mataje bölgesi kırsalında kaçırılmıştı.

Her iki ülke basınında da kaçırma olayının arkasında bölgede faaliyet gösteren eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silah bırakmayan unsurlarının olabileceği yönünde haberler yer almıştı.

Bölgedeki FARC muhaliflerinin en önemli figürlerinden birinin "Guacho" kod adlı bir Ekvador vatandaşının olması ise gazetecilerin ve şoförün kaçırılmasında şüpheleri bu gruba çekiyor.

Ekvador'un Esmaraldas vilayetine bağlı olan sınır bölgesinde ocak ayında da bir polis merkezine bombalı saldırı düzenlenmiş ve 28 kişi yaralanmıştı.

Yine aynı bölgede 21 Mart'ta gerçekleştirilen ve üç askerin öldüğü saldırının ardından iki ülke devlet başkanları açıklama yapmış ve ortak önlem alınacağını duyurmuştu.

Birkaç gün önce de Ekvador ve Kolombiya, sınır bölgesinde güvenliğin artırılması için ortak çalışma amacıyla anlaşmaya varıldığını bildirmişti.

Kolombiya'nın Ekvador'la sınırını oluşturan güney bölgesinde koka yetiştiriciliği ve kokain ticaretini kontrol eden birçok silahlı grup bulunuyor.

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ekvador kolombiya

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