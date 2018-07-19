HABER

"Kaçırıldığını biliyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalara 30 kişilik komando ekibi "Boralar" da katılıyor - Anne Dilek Atış: - "Kaybolduğu güne kadar kızımı hiç yalnız bırakmadım. Nereye gitsem yanımdaydı. O gün böyle bir şey olacağı aklıma gelmezdi. Keşke yanımda götürseydim, böyle bir şey olmazdı" - Baba Burhan Atış: - "Çocuğumdan haber yok. Kaçırıldığını biliyorum"

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yenisu köyünün yaylasında, babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise bulamadığı Evrim Atış için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ormanlık alandaki arama çalışmalarına, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen yaklaşık 30 kişilik komando ekibi "Boralar" da katılıyor.

Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kadavra köpeği "Mavi" ile dere kenarlarında arama ve tarama yaptı.

Minik Evrim'in bulunması için jandarma ekiplerinin oluşturduğu özel ekip soruşturmayı sürdürüyor.

- "Sabahlara kadar dua ediyorum, sırf yavrum gelsin diye"

Anne Dilek Atış, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının kaybolmasının ardından 10 gün geçtiğini söyledi. Arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür eden anne Atış, "Tek istediğim şey yavrumun bulunması. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah bulunur. Sabahlara kadar dua ediyorum, sırf yavrum gelsin diye. Hala bir haber yok. Hala bir iz yok. Bir izi bulunsa yine iyice. Ölüsü, dirisi bulunsa içim parçalanmaz. Gelsin yavrum." dedi.

Çocuğunun kaçırılmasından şüphelendiğini aktaran Atış, şöyle konuştu:

"Zaten her tarafı didik didik aradılar. Allah razı olsun hepinizden. Bulunamadı. Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Kimseyle düşmanlığımız yoktu. Herkes bizi bilir. Bizi izliyorlar mıydı? Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Vicdanı varsa yavrumu getirsin. O zaman köpekler burada değildi, hayvanların yanındaydı. Keşke köpekler burada olsaydı. Böyle bir şey olmazdı. Kaybolduğu güne kadar kızımı hiç yalnız bırakmadım. Nereye gitsem yanımdaydı. O gün böyle bir şey olacağı aklıma gelmezdi. Keşke yanımda götürseydim böyle bir şey olmazdı. Yanımda olacaktı. İşte bir hata yaptım. Götüremedim. Keşke babaannesi ile gitseydi."

Babaanne Sati Atış da "Evrim sürekli benim peşimden geliyordu. O gün ellerim kırılaydı da götüreydim. Bilseydim onu sırtıma sarar yine götürürdüm. Yavrumun tipine kıyar mıydım." ifadesini kullandı.

Baba Burhan Atış ise "Çocuğumdan haber yok. Kaçırıldığını biliyorum." dedi.

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!
Kuruyan derede can çekişen balıklara 'can' suyuKuruyan derede can çekişen balıklara 'can' suyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama Boralar evrim atış JAK kayıp kız çocuğu Tokat Turhal

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Domagoj Vida'nın gidişine onay çıktı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Domagoj Vida'nın gidişine onay çıktı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Son dakika! OHAL sona erdi

Son dakika! OHAL sona erdi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Bursa'da sokak ortasında rezalet!

Bursa'da sokak ortasında rezalet!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.