Kaçırılmak istenen kadını öğretmen kurtardı

Manavgat'ta, eşi cezaevine girdikten sonra parklarda ve sokaklarda kalmaya başlayan Zehra Güleydam (22), Sarılar Mahallesi'nde yol kenarında beklerken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı.

Manavgat ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan, 4 aydır parklarda ve sokaklarda kalan bir kadın, bazı kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken, öğretmen Berrin Balcı tarafından kurtarıldı.

Güleydam'ı kurtaran ve özel bir okulda öğretmenlik yapan Berrin Balcı (48), AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün yürüyüş yaptığı yolda bir kadının taciz edildiğini görünce hemen müdahale ettiğini söyledi.

Bunun üzerine araçtakilerin olay yerinden uzaklaştığını, durumu jandarma bildirdiğini ifade eden Balcı, "Bana 4 aydır sokaklarda olduğunu, terminalde, hastanede yatıp kalktığını, bilmediği insanların evinde kaldığını, taciz ve tecavüze uğradığını anlattı. 16 yaşında evlenmiş, 1,5 yaşında oğlu varmış, çocuğa kayınvalidesi bakıyormuş. Yine eşinin cezaevine girdiğini, şiddet gördüğünü söyledi." diye konuştu.

Balcı, "Her insanın başka bir insana yapması gerekeni yaptım. İnsan başkalarını düşünebildiği kadar insandır. Bir eğitimci olarak çağımızda insanların değerlerden uzaklaştığını görmek beni derinden üzüyor." dedi.

