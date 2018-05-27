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Kaçkarlar'da ipi koparak düşen dağcı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

Kaçkarlar'da ipi koparak düşen dağcı hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Kaçkar Dağları'na tırmandıktan sonra dönüş yolunda düşen dağcı yaşamını yitirdi.

25 Mayıs Cuma günü İstanbul'dan gelen 5 kişilik dağcı ekip, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası'ndan Kaçkar Dağları Buzullar'a tırmanış gerçekleştirdi.

Dönüş yolunda Yukarıkapı mevkisinde ipi kopan dağcılardan biri düşerek başını kayalara çarptı.

Ağır yaralanan dağcı, ekipte bulunan doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gruptakiler, jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD görevlilerinden oluşan 15 kişilik ekip, bölgeye doğru harekete geçerken Malatya 2. Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliği'nden helikopter istendi.

Cenazeyle birlikte dönüşünü sürdüren grup, Mezovit mevkisine ulaştığında helikopterle alınacak.

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dağcı Kaçkar Dağları ölü Rize

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