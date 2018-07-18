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Kaçmaya çalışan zanlının yakınlarıyla polis arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:01 | Son Güncelleme

Bursa'da "dur" ihtarına uymayan motosikletli ve yakınları ile polis arasında çıkan arbedede 3 polis yaralandı

Bursa'da "dur" ihtarına uymayan motosikletli ve yakınları ile polis arasında çıkan arbedede, 3 polis yaralandı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mücahit G'nin kullandığı plakasız motosikleti durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan şüpheliyi takibe alan ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu Mücahit G'yi evinin bulunduğu sokakta sıkıştırdı.

Mücahit G'nin yardım çağrısı üzerine sokakta toplanan yakınları, ekiplere tepki gösterdi. Polis ile şüphelinin yakınları arasında çıkan arbedede bir polis hafif yaralandı.

Kardeşini polise teslim etmek istemeyen şüphelinin ağabeyi Erol G. ile yakını Hanefi A, bıçak ve sopayla polislere saldırdı. Polis, Erol G'yi bacağından silahla bir el ateş ederek, Hanefi A'yı da yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

Bu sırada, motosikletine binip tekrar kaçmaya çalışan Mücahit G, kendisine engel olmak isteyen 2 polise motosikletiyle çarptı. Bunun üzerine düşen Mücahit G. ile yakını Hanefi A. gözaltına alındı.

Hafif yaralanan 3 polis ile bacağından vurulan Erol G, 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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