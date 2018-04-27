Kadastro Müdürlükleri 2020 Hedefleri Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda Türkiye'de en uzun süreli mahkemeler tapu mahkemeleri. Oradaki ihtilaflar da kolay kolay temizlenmiyor. Bu noktada bizim kendimizi yenilememiz, çekidüzen vermemiz ve geleceğe doğru da bir hedef koyarak bu vizyonu sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce "Tek Sistem, Tek Koordinat, Tüm Türkiye Hedef 2020" sloganıyla bir otelde düzenlenen "Kadastro Müdürlükleri 2020 Vizyonu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, gelecek için hedef koymanın önemini vurguladı.

Vatan için herkesin üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yapması gerektiğini belirten Özhaseki, bu konuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kendisini sürekli yenilediğini anlattı.

Özhaseki, Tapu Kadastro çalışanlarıyla ve kurumun ortaya koyduğu vizyonla iftihar ettiklerini söyledi.

Türk milletinin tapuya ve konut edinmeye karşı bir zaafı olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"İnşaat sektörü ve türevleriyle ilgili neredeyse yüzde 17 ile 20 arasında bir oran bizim ilgi alanımızda kalıyor. İşimizi hakkıyla yaparsak birçok problemi önlemiş oluruz ve çok kısa süre içerisinde sonuçlandırmış oluruz. Yoksa bizim yanlışlarımızdan dolayı iş karakollara, mahkemelere giderse senelerce sürüyor ve temizlenmiyor. Şu anda Türkiye'de en uzun süreli mahkemeler tapu mahkemeleri. Oradaki ihtilaflar da kolay kolay temizlenmiyor. Bizim yanlışımızdan kaynaklanan bazı kayıplıklar ve sıkıntılar, titizlenmediğimiz veya dikkat etmediğimiz, bazen lakayt davrandığımız için ortaya koymuş olduğumuz yanlışlıklar milletin başına 20-30 sene bela olarak kalmaya başlar. Bu noktada bizim kendimizi yenilememiz, çekidüzen vermemiz ve geleceğe doğru da bir hedef koyarak bu vizyonu sürdürmemiz gerekiyor."