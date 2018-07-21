İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadınların gerek kamu gerekse özel sektörde görünen veya görünmeyen pek çok engelle karşılaştığını belirterek, "Bizler, kadınların yaşadığı bu problemleri yakından takip edip, Türkiye çapında yürüteceğimiz yeni saha çalışmaları ile sorunlara gerçekçi çözümler üretecek, nitelikli politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacağız." dedi. Gümrükçüoğlu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen KADEM 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, derneğin beş yılda cinsiyet eşitliği yerine cinsiyet adaleti anlayışıyla fıtrattan gelen farklılıkları zenginlik olarak yorumlayıp, kadın meselesinin daha doğru okunmasını sağladığını söyledi. Derneğin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmaları aktaran Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu: "KADEM milli, manevi ve kültürel değerlerimizi ön planda tutarak daha adaletli ve hakkaniyetli bir toplumsal düzenin inşa edilmesine katkıda bulundu. Akademik yayın ve araştırmalar, çalıştaylar ve kampanyalar gibi faaliyetlerin yanında, toplumsal farkındalık oluşturan projeler ve eğitimler düzenledi. Kongre ve zirvelerle, ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde var olarak, fikirleri ve çalışmaları önemsenen bir sivil toplum kuruluşu haline gelmeyi başardı. Öte yandan Türkiye genelinde 41 ilde, kurumun misyon ve vizyonunu düstur edinerek, kendi bölgelerinde yaptıkları özverili çalışmalarla KADEM'in sesi olan temsilcilikler açtı. Türkiye genelinde 17 ilde açtığı kız öğrenci yurtları ile milli ve manevi değerlerini koruyan, ülkesini seven, insanlığa karşı duyarlı. Ezcümle, 'Kim var?' diye seslenildiğinde, sağına ve soluna bakınmadan 'Ben varım' diyebilen nesiller yetişmesi için gayret gösterdi. Kısaca KADEM, tüm bu saiklerle ideal bir toplum düzenini sağlayabilmek gayesiyle çıktığı bu yolda çok önemli bir boşluğu doldurdu."

Geçmişten bugüne vakıf ve sivil toplum çalışmaları üzerinde duran Gümrükçüoğlu, toplumu ihya edici bir rol üstlenen vakıflar eliyle sadece insanlığın değil tüm kainatın yararının gözetildiğini belirtti. Vakıf kültürünün toplumda yaygınlaşmasında kadınların önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, Osmanlı Devleti'nden örnekler vererek, şunları anlattı: "Zamanla değişen örf ve şartlar nedeniyle, zikredilen bu örneklerin, ne yazık ki kadın konusunda yerini farklı yaklaşımlara bıraktığına şahit olmaktayız. İşte tam da bu noktada sormak istiyorum, İslam'ın en doğru şekilde yaşandığı dönemlerde, kadınlar sosyal hayatın içerisinde yer alabiliyor ve kendilerini çekinmeden ifade edebiliyorken, ne oldu da bizim zihin dünyamız kadına karşı bir takım ön yargılara teslim oldu? KADEM, bugün toplumun sahip olduğu ön yargıları izale etmeyi ve ihtiyaç duyduğumuz bu zihni dönüşümü gerçekleştirmeyi kendine hedef edinmiş bir kurumdur. Bu motivasyonla yapacağımız kongre, sempozyum ve çalıştaylarda, konunun uzmanlarıyla gerek kadim medeniyetimizin ihyasında kadının rolünü gerekse günümüz dünyasında kadının karşılaştığı problemleri, dini, kültürel, psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alacağız."

- "Dejenerasyona karşı ahlaki değerlerimize sahip çıkacağız" Gümrükçüoğlu, kadın ve aile birliğinin maruz kaldığı tehditler, kadının kadın olmasından kaynaklanan mağduriyetler, kadın cinayetleri, fiziksel ve psikolojik şiddet, istismar, kamusal alanda karşılaşılan ayrımcılığın gündemlerini oluşturan ve üzerinde çalışacakları odak noktaları olacağını vurguladı. Kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarının takipçisi olacaklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, söz konusu vakaların tekrarlanmaması için bilinçlendirici eğitim ve kampanyalar yapacaklarını ve davalara müdahil olarak mağdurların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Eğitimde fırsat eşitliği ve erken yaşta evlilik, kız çocuklarının okullaştırılması ile ilgili kampanya ve faaliyetlere de devam edeceklerini aktaran Gümrükçüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hassasiyetle üzerine eğileceğimiz bir diğer konu ise; yaratılışa aykırı ilişki biçimleridir. Aileyi itibarsızlaştırarak, sağlıklı nesillerin devamına yönelik tehdit oluşturan, toplumun psikolojik ve ahlaki yapısının çöküşüne sebebiyet veren bu aykırı ilişki biçimleri, günümüzde artık görmezden gelinemeyecek bir boyut kazanmıştır. Bu sebeple, toplumda yaşanan bu dejenerasyona karşı, ahlaki değerlerimize sahip çıkarak, tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacak ve konuyla ilgili tedbirler geliştireceğiz. Hepimizin bildiği üzere, gerek kamu gerekse özel sektörde kadınlar, görünen veya görünmeyen pek çok engelle karşılaşmaktadır. Özellikle iş hayatında; ücret eşitsizliği, mobbing ve cam tavan gibi ayrımcı tutumlara maruz kalmaktadır. Bizler, kadınların yaşadığı bu problemleri yakından takip edip, Türkiye çapında yürüteceğimiz yeni saha çalışmaları ile sorunlara gerçekçi çözümler üretecek, nitelikli politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacağız."

Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptıkları çalışmalara da değinen Gümrükçüoğlu, KADEM olarak, sığınmacı kadınlar özelinde sosyal ve ekonomik uyuma yönelik projeler geliştirip yeni projeler üreteceklerini söyledi. - "Devletimizin sivil topluma verdiği değerin farkındayız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına ve sivil topluma verdiği değer için teşekkür eden Gümrükçüoğlu, "Sivil topluma bu denli alan açan ve tecrübelerine değer veren bir Cumhurbaşkanına sahip olmak, geleceğimiz için oldukça umut vericidir. Bizler de KADEM olarak, devletimizin sivil topluma verdiği değerin farkındayız ve bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Kadim medeniyetimizin bizlere kazandırdığı sivil toplum ruhunu, bir emanet bilinci ile sahiplenip devam ettirmek hepimizin sorumluluğundadır. Ve inanıyorum ki, bu yolda her birimizin yapacağı çok güzel katkılar olacaktır." ifadelerini kullandı. KADEM Genel Başkanlığı görevini devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz ise kurucu başkanlığını yaptığı dernekten ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.