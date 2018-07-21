İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadınların gerek kamu gerekse özel sektörde görünen veya görünmeyen pek çok engelle karşılaştığını belirterek, "Bizler, kadınların yaşadığı bu problemleri yakından takip edip, Türkiye çapında yürüteceğimiz yeni saha çalışmaları ile sorunlara gerçekçi çözümler üretecek, nitelikli politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacağız." dedi.
Gümrükçüoğlu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen KADEM 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, derneğin beş yılda cinsiyet eşitliği yerine cinsiyet adaleti anlayışıyla fıtrattan gelen farklılıkları zenginlik olarak yorumlayıp, kadın meselesinin daha doğru okunmasını sağladığını söyledi.
Derneğin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmaları aktaran Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:
"KADEM milli, manevi ve kültürel değerlerimizi ön planda tutarak daha adaletli ve hakkaniyetli bir toplumsal düzenin inşa edilmesine katkıda bulundu. Akademik yayın ve araştırmalar, çalıştaylar ve kampanyalar gibi faaliyetlerin yanında, toplumsal farkındalık oluşturan projeler ve eğitimler düzenledi. Kongre ve zirvelerle, ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde var olarak, fikirleri ve çalışmaları önemsenen bir sivil toplum kuruluşu haline gelmeyi başardı. Öte yandan Türkiye genelinde 41 ilde, kurumun misyon ve vizyonunu düstur edinerek, kendi bölgelerinde yaptıkları özverili çalışmalarla KADEM'in sesi olan temsilcilikler açtı. Türkiye genelinde 17 ilde açtığı kız öğrenci yurtları ile milli ve manevi değerlerini koruyan, ülkesini seven, insanlığa karşı duyarlı. Ezcümle, 'Kim var?' diye seslenildiğinde, sağına ve soluna bakınmadan 'Ben varım' diyebilen nesiller yetişmesi için gayret gösterdi. Kısaca KADEM, tüm bu saiklerle ideal bir toplum düzenini sağlayabilmek gayesiyle çıktığı bu yolda çok önemli bir boşluğu doldurdu."
Geçmişten bugüne vakıf ve sivil toplum çalışmaları üzerinde duran Gümrükçüoğlu, toplumu ihya edici bir rol üstlenen vakıflar eliyle sadece insanlığın değil tüm kainatın yararının gözetildiğini belirtti.
Vakıf kültürünün toplumda yaygınlaşmasında kadınların önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, Osmanlı Devleti'nden örnekler vererek, şunları anlattı:
"Zamanla değişen örf ve şartlar nedeniyle, zikredilen bu örneklerin, ne yazık ki kadın konusunda yerini farklı yaklaşımlara bıraktığına şahit olmaktayız. İşte tam da bu noktada sormak istiyorum, İslam'ın en doğru şekilde yaşandığı dönemlerde, kadınlar sosyal hayatın içerisinde yer alabiliyor ve kendilerini çekinmeden ifade edebiliyorken, ne oldu da bizim zihin dünyamız kadına karşı bir takım ön yargılara teslim oldu? KADEM, bugün toplumun sahip olduğu ön yargıları izale etmeyi ve ihtiyaç duyduğumuz bu zihni dönüşümü gerçekleştirmeyi kendine hedef edinmiş bir kurumdur. Bu motivasyonla yapacağımız kongre, sempozyum ve çalıştaylarda, konunun uzmanlarıyla gerek kadim medeniyetimizin ihyasında kadının rolünü gerekse günümüz dünyasında kadının karşılaştığı problemleri, dini, kültürel, psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alacağız."
- "Dejenerasyona karşı ahlaki değerlerimize sahip çıkacağız"
Gümrükçüoğlu, kadın ve aile birliğinin maruz kaldığı tehditler, kadının kadın olmasından kaynaklanan mağduriyetler, kadın cinayetleri, fiziksel ve psikolojik şiddet, istismar, kamusal alanda karşılaşılan ayrımcılığın gündemlerini oluşturan ve üzerinde çalışacakları odak noktaları olacağını vurguladı.
Kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarının takipçisi olacaklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, söz konusu vakaların tekrarlanmaması için bilinçlendirici eğitim ve kampanyalar yapacaklarını ve davalara müdahil olarak mağdurların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Eğitimde fırsat eşitliği ve erken yaşta evlilik, kız çocuklarının okullaştırılması ile ilgili kampanya ve faaliyetlere de devam edeceklerini aktaran Gümrükçüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hassasiyetle üzerine eğileceğimiz bir diğer konu ise; yaratılışa aykırı ilişki biçimleridir. Aileyi itibarsızlaştırarak, sağlıklı nesillerin devamına yönelik tehdit oluşturan, toplumun psikolojik ve ahlaki yapısının çöküşüne sebebiyet veren bu aykırı ilişki biçimleri, günümüzde artık görmezden gelinemeyecek bir boyut kazanmıştır. Bu sebeple, toplumda yaşanan bu dejenerasyona karşı, ahlaki değerlerimize sahip çıkarak, tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacak ve konuyla ilgili tedbirler geliştireceğiz. Hepimizin bildiği üzere, gerek kamu gerekse özel sektörde kadınlar, görünen veya görünmeyen pek çok engelle karşılaşmaktadır. Özellikle iş hayatında; ücret eşitsizliği, mobbing ve cam tavan gibi ayrımcı tutumlara maruz kalmaktadır. Bizler, kadınların yaşadığı bu problemleri yakından takip edip, Türkiye çapında yürüteceğimiz yeni saha çalışmaları ile sorunlara gerçekçi çözümler üretecek, nitelikli politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacağız."
Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptıkları çalışmalara da değinen Gümrükçüoğlu, KADEM olarak, sığınmacı kadınlar özelinde sosyal ve ekonomik uyuma yönelik projeler geliştirip yeni projeler üreteceklerini söyledi.
- "Devletimizin sivil topluma verdiği değerin farkındayız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına ve sivil topluma verdiği değer için teşekkür eden Gümrükçüoğlu, "Sivil topluma bu denli alan açan ve tecrübelerine değer veren bir Cumhurbaşkanına sahip olmak, geleceğimiz için oldukça umut vericidir. Bizler de KADEM olarak, devletimizin sivil topluma verdiği değerin farkındayız ve bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Kadim medeniyetimizin bizlere kazandırdığı sivil toplum ruhunu, bir emanet bilinci ile sahiplenip devam ettirmek hepimizin sorumluluğundadır. Ve inanıyorum ki, bu yolda her birimizin yapacağı çok güzel katkılar olacaktır." ifadelerini kullandı.
KADEM Genel Başkanlığı görevini devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz ise kurucu başkanlığını yaptığı dernekten ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.
KADEM'i bir okul, yuva, aile olarak niteleyen Yılmaz, "KADEM bize bir sığınak, KADEM başarmamızın yolu, KADEM dostlukların çatısı, KADEM bizi biz yapan kimliğimiz ve her şeyden öte biz kadınlar için kalbimiz ve geleceğimizdir." dedi.
Yılmaz, 8 mart 2013'te 16 kadınla yola çıkıp derneği kurdukları zaman bu kadar büyüyebileceklerini hayal edemediklerini belirterek şunları kaydetti:
"Bugün KADEM yaptığı işler ve gönüllüleriyle salonlara sığmayan, Türkiye'nin dört bir tarafından kadınları bir araya getirebilecek güce sahip aileye dönüştüren Allah'a hamdolsun. Biz kadınlar çok şanslı bir dönemden geçiyoruz. Bir kere kadınların gücüne inanan, onları önüne katan her daim kadının hakkını koruyan, kollayan bir reisimiz ve onun ailesi var. Öncelikle yaklaşık altı yıl bana verdikleri destek ve gösterdikleri yakınlıktan dolayı şükrediyor ve kendilerine minnet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Benimle yürüdüğümüz yolda sona geldik ancak yol bitmiş değil, daha çok uzun. Bu yolda hepimiz sırasıyla üzerimize düşen rehberliği yapacağız."
Konuşmaların ardından Gümrükçüoğlu, Yılmaz'a çiçek ve plaket verdi. Yılmaz ise yeni başkan Gümrükçüoğlu'na hediye takdim etti.
Daha sonra Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM yöneticileri aile fotoğrafı çekildi.
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı
Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti
İran'da çatışma: 11 ölü!
Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
Yıllarca kandırılmışız! Aslında hiç göründüğü gibi değillermiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum