İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türk kadını Çanakkale'de milli mücadelede en ön saflarda olmuştur. Yine 15 Temmuz'da kadınlarımız en ön saflarda istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, şehit düşmüş, gazi olmuş ama bu ülkenin geleceğini kimselere vermemiştir." dedi.

Kaya, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 6. Geleneksel Üye İftarı programında yaptığı konuşmada, kadınların toplumsal hayatın her alanında hak ettiği yeri alması amacıyla KADEM'in birçok çalışma yaptığını anlattı.

Kadınların tarihin her döneminde, evde ailenin direği, toplumda da milletin en önemli gücü olduğunu ifade eden Kaya, "Türk kadını Çanakkale'de milli mücadelede en ön saflarda olmuştur. Yine 15 Temmuz'da kadınlarımız en ön saflarda istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, şehit düşmüş, gazi olmuş ama bu ülkenin geleceğini kimselere vermemiştir." diye konuştu.

Kaya, hayatın her alanında kadınların hak ettiği yere gelmesi için mücadele verdiklerini vurgulayarak, özellikle son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların güçlendirilmesi için çok önemli adımlar atıldığını anlattı. Son 16 yılda kız çocuklarının orta öğretimde okullaşma oranının 2, yükseköğrenimde okullaşma oranının 3,2 kat arttığını ifade eden Kaya, yüzde 100 oranında okullaşma için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.