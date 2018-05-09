KADEM Ağrı Temsilciliği açıldı

Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin, "24 Haziran'da ülkemizin bugününü ve geleceğini etkileyecek bir seçim var. Bizler demokrasiyi sekteye uğratmak isteyenlere inat oyumuzu kullanacağız. Vatanımızda istikrarın, kalkınmanın, demokrasinin ve adaletin devamlılığı için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." diye konuştu.

Ağrı'da kadınları toplumun her alanında güçlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, derneğin kurulduğu tarihten bu yana çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini aktardı.

Yılmaz, Sıtkıye Mahallesi'ndeki KADEM Ağrı Temsilciliği'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini baltalamak isteyenlere karşı Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Sünni ve Alevi olarak karşı durup, omuz omuza vermek gerektiğini söyledi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, "Vatanımızda istikrarın, kalkınmanın, demokrasinin ve adaletin devamlılığı için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." dedi.

Türkiye'de son 15 yılda kadınların ekonomi, siyaset ve eğitim alanlarında ne kadar etkin olduğunun altını çizen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadına ilişkin yürütülen politikaların, aileye ve topluma pozitif yansıması dahil birçok olumlu sonucunu gördük. Yıllardır statik kalan kadın meseleleri bizler için ve bizlerin desteğiyle olumlu olarak sonuca ulaştırıldı. Örneğin başörtüsü yasağı gibi insanlık dışı bir uygulama 2013 yılındaki demokratikleşme hamlesi ile çözüme kavuşturuldu. Annelerimize verilen süt izni, yarı zamanlı çalışma, doğum sonrası ücretsiz izin gibi kolaylıklar çalışan, üreten kadınlarımıza nefes aldırdı."

Yılmaz, geliştirilen politikalar sayesinde kadınların iş hayatında var olduğu gibi, ailede de rollerin adaletli dağıtılması açısından önemli katkı sunduğuna dikkati çekti.

AFAD ile yürüttükleri proje kapsamında Suriyeli sığınmacı kadınlarla ilgili çalışmayı geçen hafta kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Yılmaz, bundan sonra da temsilciliklerle birlikte çalışmalara aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.

KADEM'in 39. temsilciliğinin açılış törenine Vali Süleyman Elban'ın eşi Beyza Elban, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, KADEM İl Temsilcisi Emine Teyfur ve davetliler katıldı.

