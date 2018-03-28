KADEM, kadın istihdamının önemini anlattı

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasal hayata katılımlarına ilişkin konular ele alındı.

KADEM yapılan açıklamaya göre, "STK ve Meslek Odaları Temsilcilerine Yönelik Grup Toplantısı", Genel Merkez'de gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yılmaz, yönetim sisteminin geleceğini tasarlayacak kitlenin kadınlar olduğunu vurgulayarak, kadınlara dair politikaların geliştirilmesi açısından karar alma mekanizmaları ile siyasette kadın varlığının önemini anlattı.

Aydın, kadınların siyasette ve bürokraside kadın kimliğinden arınmış, maskülen bir görünüm ve davranış modeliyle varlık kazanmaya çalıştığını belirterek, "Toplumsal cinsiyet rollerindeki algının kırılması ancak kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanması ile mümkün olabilir. Karar alma mekanizmalarında en az yüzde 33 kadın olmalı. Bu oran kritik eşiktir. Sadece kadınlar için değil dışarıda kalanlar içinde." ifadelerini kullandı.