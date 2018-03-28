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KADEM, kadın istihdamının önemini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasal hayata katılımlarına ilişkin konular konuşularak çözüm önerileri tartışıldı - KADEM Başkanı Yılmaz: - "Toplumsal cinsiyet rollerindeki algının kırılması ancak kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanması ile mümkün olabilir"

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasal hayata katılımlarına ilişkin konular ele alındı.

KADEM yapılan açıklamaya göre, "STK ve Meslek Odaları Temsilcilerine Yönelik Grup Toplantısı", Genel Merkez'de gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yılmaz, yönetim sisteminin geleceğini tasarlayacak kitlenin kadınlar olduğunu vurgulayarak, kadınlara dair politikaların geliştirilmesi açısından karar alma mekanizmaları ile siyasette kadın varlığının önemini anlattı.

Aydın, kadınların siyasette ve bürokraside kadın kimliğinden arınmış, maskülen bir görünüm ve davranış modeliyle varlık kazanmaya çalıştığını belirterek, "Toplumsal cinsiyet rollerindeki algının kırılması ancak kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanması ile mümkün olabilir. Karar alma mekanizmalarında en az yüzde 33 kadın olmalı. Bu oran kritik eşiktir. Sadece kadınlar için değil dışarıda kalanlar içinde." ifadelerini kullandı.

- "Kadın, STK'lere çok büyük görev düşüyor"

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise toplumsal sorunlarda taşın altına el koymak ve karar mekanizmalarına dahil, aktif vatandaşlar olabilmek için sivil toplumun önemli bir platform olduğuna dikkati çekti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gücümüzün farkında olarak tek başına bir STK'nin yapamayacağını iş birliği içinde başarabiliriz. Ortak akıl üretebilir, halkın duyulmayan taleplerini duyurabiliriz. Bunun için STK'lerdeki kadın etkinliğini de artırmamız gerekiyor. Kadınların sesi, yönetime yansımadıkça sorunlarımızın çözülmesini bekleyemeyiz. Bu noktada kadın STK'lere çok büyük görev düşüyor."

Kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasal hayata katılımlarına ilişkin konuların ele alınıp çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıya, yönetim kurulu üyeleri, STK ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

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KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği STK ve Meslek Gruplarına Yönelik Grup Toplantısı

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