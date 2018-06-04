KADEM Sosyal Haklar ve Kamuya Erişim Eğitimleri'ne başladı

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) "Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim" eğitimlerine başlandı.
KADEM'den yapılan açıklamaya göre, dernek, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde hayata geçirdiği "Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim" eğitimleriyle, ihtiyaç sahibi kadınlar ve aileleri, devlet tarafından sunulan destek ve bunlara nasıl ulaşabilecekleri konusunda aydınlatıyor.
Kadın ve aileye yönelik devletin farklı kurumları aracılığıyla verilen 100'e yakın yardımın bir araya toplanarak hazırlandığı "Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim El Rehberi" başta KADEM'in genel merkezi olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilindeki temsilciliklerde eğitimlerle anlatılıyor.
Ayrıca konu özelinde hazırlanan "kadinadestek.org" web sitesi de ilgilerinin hizmetine sunularak detaylara erişim imkanı sağlıyor.
Eğitimlerle web sitesi ve el rehberi aracılığıyla birçok kadın ve aileye ulaşılarak; "eğitim ve çocuk", "aile ve ev yardımları", "sağlık yardımları", "tarım destekleri", "iş kurma ve işsizlik destekleri" gibi birçok başlık altındaki yardımları aktarabilmek amaçlanıyor.
Eğitimlerde bir araya gelinen kadınlara, bulundukları illerin yerel yönetimlerini de takip ederek ilgili hizmetlere ulaşmaları noktasında bilgilendirmeler yapılıyor.
Yayınlanan el rehberi aracılığıyla da değişik nedenlerden dolayı ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan kadınlara yol gösterebilmek hedeflenirken, eğitimlerde, teorik bilgilerin pratikteki uygulamalarının nasıl olacağına dair bilgiler, interaktif olarak aktarılıyor.
Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim El Rehberi ve eğitimlerle, kadınların kendilerine sunulan olanaklar hakkında daha fazla bilgi sahibi olup, en doğru destekten faydalanmalarına yardımcı olmakla birlikte, edindikleri bilgiler doğrultusunda yaşadıkları zorlukların hafifletilmesi için yol göstermek amaçlanıyor.
- "Kadınlara yol gösterici bir rehber oluşturmayı hedefledik"
Açıklamada görüşlerine yer verilen KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, hazırlanan el rehberi ve verilen eğitimlerle, çalışma ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan kadınlara yol gösterici bir rehber oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Aydın, "Bu rehber ve eğitimlerle, kadınlarımıza bu destekler hakkında detaylı bilgi sunmayı ve en doğru yönlendirmeyi yapmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.
Desteklerden yararlanmak için yardım almak isteyen kişinin nüfus cüzdanında TC kimlik numarasının bulunması ve başvuru için gelir testinin yaptırılmış olması gerekirken, gelir testi bulunulan şehirlerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek de yapılabiliyor.
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