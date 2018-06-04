KADEM Sosyal Haklar ve Kamuya Erişim Eğitimleri'ne başladı

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) "Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim" eğitimlerine başlandı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, dernek, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde hayata geçirdiği "Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim" eğitimleriyle, ihtiyaç sahibi kadınlar ve aileleri, devlet tarafından sunulan destek ve bunlara nasıl ulaşabilecekleri konusunda aydınlatıyor.

Kadın ve aileye yönelik devletin farklı kurumları aracılığıyla verilen 100'e yakın yardımın bir araya toplanarak hazırlandığı "Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim El Rehberi" başta KADEM'in genel merkezi olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilindeki temsilciliklerde eğitimlerle anlatılıyor.

Ayrıca konu özelinde hazırlanan "kadinadestek.org" web sitesi de ilgilerinin hizmetine sunularak detaylara erişim imkanı sağlıyor.

Eğitimlerle web sitesi ve el rehberi aracılığıyla birçok kadın ve aileye ulaşılarak; "eğitim ve çocuk", "aile ve ev yardımları", "sağlık yardımları", "tarım destekleri", "iş kurma ve işsizlik destekleri" gibi birçok başlık altındaki yardımları aktarabilmek amaçlanıyor.