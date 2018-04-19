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KADEM Tokat Temsilciliği açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

KADEM Başkanı Yılmaz: - "Mazlumun sesi olmalıyız. Yangına kor değil, bir damla da olsa su taşımalıyız"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, "Mazlumun sesi olmalıyız. Yangına kor değil, bir damla da olsa su taşımalıyız." dedi.

Yılmaz, KADEM Tokat temsilciliğinin açılışı dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen törende, Tokat'ta 42. temsilciliklerini açtıklarını söyledi.

Orta Doğu coğrafyasında egemenlik iddiasında bulunabilmek adına toprakların mazlum kanına bulandığını belirten Yılmaz, "İsrail bölgedeki çıkarları ve bencil politikaları için Filistin üzerindeki baskısını ve katliamları sürdürmektedir fakat biz bütün kalbimizle adalete inanmalıyız. Mazlumun sesi olmalıyız. Yangına kor değil, bir damla da olsa su taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Tokat Valisi Ömer Toraman da KADEM'in özgül ağırlığı yüksek çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, "Toplumumuzda kadınların yeri ve önemi inkar edilemez. Bizim toplumumuz kadın kahramanlar yetiştirmiş bir toplum. İnşallah KADEM Türkiye geneli ve ilimizde üstlendiği sorumluluğu yerine getirecek kapasitede, kabiliyette ve tecrübededir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin de memleketi Tokat'ta KADEM'in temsilciliğinin açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KADEM'in 2013 yılında kurulduğunu hatırlatan Zengin, "Kadınlar olmazsa demokrasi yaşanamıyor. Gerçek manada tabana yayılamıyor. KADEM'de ülke kadınının karakterini analiz ediyoruz. KADEM, Türkiye'nin temel meselelerine odaklanıp kamuoyunun dikkatini çeken, aynı zamanda da çözüm üreten bir dernek." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, Vali Toraman'ın eşi Neşe Toraman ile kaymakamlar ve davetliler katıldı.

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