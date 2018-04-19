KADEM Tokat Temsilciliği açıldı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, "Mazlumun sesi olmalıyız. Yangına kor değil, bir damla da olsa su taşımalıyız." dedi.

Yılmaz, KADEM Tokat temsilciliğinin açılışı dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen törende, Tokat'ta 42. temsilciliklerini açtıklarını söyledi.

Orta Doğu coğrafyasında egemenlik iddiasında bulunabilmek adına toprakların mazlum kanına bulandığını belirten Yılmaz, "İsrail bölgedeki çıkarları ve bencil politikaları için Filistin üzerindeki baskısını ve katliamları sürdürmektedir fakat biz bütün kalbimizle adalete inanmalıyız. Mazlumun sesi olmalıyız. Yangına kor değil, bir damla da olsa su taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Tokat Valisi Ömer Toraman da KADEM'in özgül ağırlığı yüksek çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, "Toplumumuzda kadınların yeri ve önemi inkar edilemez. Bizim toplumumuz kadın kahramanlar yetiştirmiş bir toplum. İnşallah KADEM Türkiye geneli ve ilimizde üstlendiği sorumluluğu yerine getirecek kapasitede, kabiliyette ve tecrübededir." diye konuştu.