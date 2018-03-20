KADEM'den kıyafetinden dolayı şiddete uğrayan kadına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kerime P'nin tercih ettiği kıyafet nedeniyle şiddete maruz kalmasını kınadı.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, işe gitmek için bindiği metronun asansörünü beklerken tercih ettiği kıyafet nedeniyle Atınç M. tarafından saldırıya uğrayan Kerime P'nin kişisel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığı belirtildi.

Bu provokatif eylemin, toplumun huzuru ve birlikte yaşama kültürünü zedeleyen, onur kırıcı ve kabul edilemez bir davranış olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle kadınların kişisel giyim tercihlerinden dolayı maruz kaldığı bu tarz şiddet ve nefret eylemleri, toplum içinde ayrıştırıcı bir zemin oluşturması nedeniyle son derece tehlikelidir. Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi ve telafisi olamaz. Kerime Hanım'ın yaşadığı bu üzücü olaydan dolayı kendisine geçmiş olsun diyor, bu ve benzeri insan hakları ihlallerine karşı da sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."