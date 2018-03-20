HABER

KADEM'den kıyafetinden dolayı şiddete uğrayan kadına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:37 | Son Güncelleme

"İşe gitmek için bindiği metronun asansörünü beklerken tercih ettiği kıyafet nedeniyle Atınç M. tarafından saldırıya uğrayan Kerime P'nin kişisel hak ve özgürlükleri hiçe sayılmıştır. Bu provokatif eylem, toplumun huzuru ve birlikte yaşama kültürünü zedeleyen onur kırıcı ve kabul edilemez bir davranıştır"

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kerime P'nin tercih ettiği kıyafet nedeniyle şiddete maruz kalmasını kınadı.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, işe gitmek için bindiği metronun asansörünü beklerken tercih ettiği kıyafet nedeniyle Atınç M. tarafından saldırıya uğrayan Kerime P'nin kişisel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığı belirtildi.

Bu provokatif eylemin, toplumun huzuru ve birlikte yaşama kültürünü zedeleyen, onur kırıcı ve kabul edilemez bir davranış olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle kadınların kişisel giyim tercihlerinden dolayı maruz kaldığı bu tarz şiddet ve nefret eylemleri, toplum içinde ayrıştırıcı bir zemin oluşturması nedeniyle son derece tehlikelidir. Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi ve telafisi olamaz. Kerime Hanım'ın yaşadığı bu üzücü olaydan dolayı kendisine geçmiş olsun diyor, bu ve benzeri insan hakları ihlallerine karşı da sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktıAfrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı
Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama KADEM şiddet

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'sundan özel mesaj isyanı

Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'sundan özel mesaj isyanı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.