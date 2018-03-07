"Kademeli faiz artışları uygun olmaya devam edecek"

Brainard, diğer ülkelerin ekonomilerinin güçlenmesinin ABD'nin ihracatını artırmasına fırsat sağlayacağını, ayrıca doların yurt dışındaki parasal sıkılaştırma politikalarının etkisiyle değer kaybetmesinin ABD'de enflasyonu yukarı iteceğini söyledi.

Daha önceki yıllarda ülke ekonomisinin büyümesini ve parasal sıkılaştırmayı yavaşlatan etkenlerin yerini büyümeyi destekleyen faktörlerin aldığını dile getiren Brainard, "Bugün dünya genelinde birçok ülke 2015-2016 döneminde yaşanan negatif şoklar ve zayıf talebin tersine senkronize bir büyüme yaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Brainard, uzun süren sessizliğinin ardından New York'ta yaptığı konuşmada, Amerikan ekonomisinin hızlanan küresel büyüme, destekleyici finansal koşullar ve genişlemeci mali politikalarla güçlendiğini ifade etti.

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, kısa süre öncesine kadar büyümeyi sınırlayan etkenlerin yerini, büyümeyi destekleyen faktörlerin aldığını belirterek, "Süregelen kademeli faiz artışları, enflasyonun hedefimize sürdürülebilir şekilde yükselmesi ve tam istihdamın korunmasını sağlamak için uygun olmaya muhtemelen devam edecek." dedi.

Büyümeyi destekleyen en belirgin faktörün, ABD'nin mali duruşundaki değişim olduğunu vurgulayan Brainard, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önceki dönemde, ülke ekonomisi mali desteğin ani şekilde çekilmesini atlattı. Bugün ise tam istihdama yakın seyreden ekonomi, 1 ila 1,5 trilyon dolarlık bireysel ve kurumsal vergi indirimleri ile kamu harcamalarındaki 300 milyar dolarlık artışı absorbe etmeye hazırlanıyor. Ekonomik tahminler, yeni vergi düzenlemesinin gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYH) bu sene ve gelecek yıl yarım puan kadar artırabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra üzerinde kısa süre önce uzlaşma sağlanan bütçe düzenlemesinin, kamu harcamalarını gelecek iki senede GSYH'nin yüzde 0,4'ü kadar artırması muhtemel."

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) sürekli oy hakkına sahip olan Brainard, enflasyonun büyümeyi destekleyen söz konusu faktörler sayesinde yükselmesini beklediğini aktardı.

Lael Brainard, "Süregelen kademeli faiz artışları, enflasyonun hedefimize sürdürülebilir şekilde yükselmesi ve tam istihdamın korunmasını sağlamak için uygun olmaya muhtemelen devam edecek." diye konuştu.

Geçen yıl toplamda 75 baz puanlık 3 faiz artışına giden FOMC'nin bu yılki ilk faiz artışını 20-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek toplantısında yapması bekleniyor.