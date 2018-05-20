KADEM'in kadın aday kampanyası ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, "Biz varsak demokrasi var" kampanyası ile siyasi partilere, listelerinde kadınlara seçilebilecek sırada yer vermeleri çağrısında bulunduklarını belirterek, "Kampanya, toplum nezdinde güzel bir karşılık buldu. Kampanyanın sonucu siyasi partilerin açıklayacağı listelerden sonra ortaya çıkacak." dedi.
KADEM'in, seçim listelerinde seçilebilecek sıralarda daha çok kadın adaya yer verilmesi talebiyle siyasi partilere açık çağrıda bulunduğu "Biz varsak demokrasi var" kampanyası sona erdi.
Kampanyaya destek vermek isteyenler, afiş önünde özçekim yaparak Twitter hesaplarında paylaşım yaptı. KADEM de kampanyayı destekleyenlere matara hediye etti.
KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, kampanyaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Mayıs'ta başlattıkları kampanyanın sadece İstanbul'da değil, temsilciliklerinin bulunduğu illerdeki bilboardlarda da duyurulduğunu söyledi.
Bu kampanya ile siyasi partilere çağrıda bulunarak listelerinde kadınların seçilebilecek sırada yer almasını istediklerini belirten Yılmaz, kampanyanın toplum nezdinde güzel bir karşılık bulduğunu dile getirdi.
Bilboardların önünde fotoğraf çektirenlere matara hediye ettiklerini anlatan Yılmaz, kampanyanın sonucunun siyasi partilerin açıklayacağı listelerden sonra ortaya çıkacağını belirtti.
- Kadın aday göstermek avantaj
Vatandaşların kampanyayı ve sloganını çok beğendiğini aktaran Yılmaz, geçen hafta açıkladıkları Kadın ve Siyaset Araştırması Raporu Sonuçları'na da değinerek, şöyle devam etti:
"Araştırma raporunda 'Bulunduğunuz ilde daha önce oy vermediğiniz bir partiye, listesinde kadın olduğu için oy verir misiniz?' sorusunu yönelttik. Yüzde 33,9'u veririm derken yüzde 50'ye yakın bir oran da hala vermeyeceğini söylüyor. Biz bu sorudan şunu çıkarttık, kadınlar listelerde kadınları görmek istiyorlar. Hiç oy vermediği bir partiye sırf listesinde daha fazla kadın var diye oy verebileceğini söylüyor. O yüzden siyasi partilerin listelerinde kadın aday göstermeleri, siyasi partilerin avantaja dönüştürebilecekleri bir kısım diye söyledik.
Kadınların yüzde 90'a yakını, başörtüsünün artık hiçbir sorun olmadığını söylüyor. 'Başörtülü adaya ne diyorsunuz?' dediğimizde hiçbir şekilde buna karşı çıkmadığını söylüyor. 'Kadınlarla bir araya geldiğinizde siyaset konuşur musunuz?' dediğimizde, konuşmadıklarını söylüyorlar. Ama 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni biliyor musunuz?' sorusuna 'evet' yanıtını veriyorlar. Kadınlar aslında klasik, teşkilat ya da siyasetin kendi içindeki günlük tutumlara karşı duyarsız ama devleti, kendisini, geleceğini, çocuğunu ilgilendiren, devletin bekası ve egemenliğine yönelik sorunlarda ise duyarlı olduğunu bize gösteren bir anket çalışması oldu."
KADEM Başkanı Yılmaz, "Milletvekili adayı olur musunuz, bu konuda aileniz ne der?" sorusuna ise kadınların yüzde 78'inin aday olmak isteyecekleri ve ailelerinin kendilerini destekleyeceği yanıtını verdiğini kaydetti.
Bu yanıtın da kadınların siyasete her geçen gün hem kadınların hem de kadınları çevreleyen aile bireylerinin kadını desteklediğini gösterdiğini anlatan Yılmaz, "AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın Refah Partisi'nden itibaren siyasi çalışmalar yapması, kadınların ev hayatından siyasal hayatın içine girmeleri, aile bireyleri tarafından da normalleşen hatta desteklenen durum haline geldi. Kadınların siyasette yer alması, aile bireyleri tarafından da desteklenen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar da eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve bebeği Canan Aybüke ile KADEM afişi önünde özçekim yaparak, kampanyaya destek verdi. Bayraktar, Twitter hesabından "@kademorgtr'nin #BizVarsakDemokrasiVar kampanyasını biz de destekliyoruz. Mataramızı isteriz:)" paylaşımında bulundu.
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