KADEM'in kadın aday kampanyası ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, "Biz varsak demokrasi var" kampanyası ile siyasi partilere, listelerinde kadınlara seçilebilecek sırada yer vermeleri çağrısında bulunduklarını belirterek, "Kampanya, toplum nezdinde güzel bir karşılık buldu. Kampanyanın sonucu siyasi partilerin açıklayacağı listelerden sonra ortaya çıkacak." dedi.

Bilboardların önünde fotoğraf çektirenlere matara hediye ettiklerini anlatan Yılmaz, kampanyanın sonucunun siyasi partilerin açıklayacağı listelerden sonra ortaya çıkacağını belirtti.

- Kadın aday göstermek avantaj

Vatandaşların kampanyayı ve sloganını çok beğendiğini aktaran Yılmaz, geçen hafta açıkladıkları Kadın ve Siyaset Araştırması Raporu Sonuçları'na da değinerek, şöyle devam etti:

"Araştırma raporunda 'Bulunduğunuz ilde daha önce oy vermediğiniz bir partiye, listesinde kadın olduğu için oy verir misiniz?' sorusunu yönelttik. Yüzde 33,9'u veririm derken yüzde 50'ye yakın bir oran da hala vermeyeceğini söylüyor. Biz bu sorudan şunu çıkarttık, kadınlar listelerde kadınları görmek istiyorlar. Hiç oy vermediği bir partiye sırf listesinde daha fazla kadın var diye oy verebileceğini söylüyor. O yüzden siyasi partilerin listelerinde kadın aday göstermeleri, siyasi partilerin avantaja dönüştürebilecekleri bir kısım diye söyledik.

Kadınların yüzde 90'a yakını, başörtüsünün artık hiçbir sorun olmadığını söylüyor. 'Başörtülü adaya ne diyorsunuz?' dediğimizde hiçbir şekilde buna karşı çıkmadığını söylüyor. 'Kadınlarla bir araya geldiğinizde siyaset konuşur musunuz?' dediğimizde, konuşmadıklarını söylüyorlar. Ama 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni biliyor musunuz?' sorusuna 'evet' yanıtını veriyorlar. Kadınlar aslında klasik, teşkilat ya da siyasetin kendi içindeki günlük tutumlara karşı duyarsız ama devleti, kendisini, geleceğini, çocuğunu ilgilendiren, devletin bekası ve egemenliğine yönelik sorunlarda ise duyarlı olduğunu bize gösteren bir anket çalışması oldu."