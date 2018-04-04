Kader, yeni ortezine kavuştu

İzmir’de doğuştan kaval kemiği bulunmayan ve kendisine küçük gelen ortezi kullanmak zorunda kalan 13 yaşındaki Kader Lenk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) girişimleri ile yeni ortezine kavuştu. SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, SGK’nın ortez ücretini karşılayan bir kurum olduğunu ancak piyasadaki firmaların yanlış yönlendirmesi sebebiyle ailenin iki yıldır SGK’ya ortez başvurusu yapmadığını belirtti. İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan Hafize Lenk (32) ile Bahri Lenk (40) çiftinin 13 yaşındaki kızları Kader Lenk, kaval kemiği eksikliği ile dünyaya geldi. Rahatsızlığı sebebiyle ortez aracılığıyla yürümesi sağlanan Kader, gelişme çağında olduğu için yeni bir orteze ihtiyaç duydu. Aile, özel bir firmalara ortez almak için gittiğinde, onlara ortezin 10 bin lira değerinde olduğu ve SGK’nın bu ücretin sadece bin lirasını karşıladığı söylendi. Kader küçük gelen ortezlerini genişletmek için kendince yöntemler geliştirirken, aile SGK’ya başvuru yapmayarak yaşadıkları mağduriyeti medyaya taşıdı. Ailenin en son 2016 yılında ortez başvurusu yaptığının belirlenmesi üzerine SGK İzmir İl Müdürlüğü, gerekli işlemleri başlatarak Kader’e yeni ortezini temin etti. Ortezine kavuşan Kader, “Eski ortezle adım atamıyordum ama bu ortezimle adım atabiliyorum. Boyumun hep daha uzun olmasını istiyordum, ayakkabı giymek istiyordum. Şimdi bunları gerçekleştirdim. Arkadaşımın yanına parka gitmek istiyordum. Şimdi onun yanına çok daha rahat gidebileceğim. Arkadaşım Damla’ya mesaj atıp boyumun artık ona denk olduğunu söyledim. O da benim yeni halimi çok merak ediyor. Yakın zamanda görüşeceğiz” diyerek duygularını ifade etti.

“Meğer SGK ortez ücretini karşılıyormuş”

SGK’nın ortez ücretini artık karşılamadığını zannettikleri için iki yıldır kuruma ortez başvurusunda bulunmadıklarını dile getiren anne Hafize Lenk, “Kader büyüme çağında olduğu için ortezi küçük geliyordu. Ortezini değiştireceğimiz zaman, firmalar ücretin 10 bin lira olduğunu, SGK’nın bunun bin lirasını karşıladığını söyledi. Biz de paramızın buna yetmeyeceğini düşündük. Daha sonra kızımızın durumunu medyaya taşıdık. Haber medyaya yansıyınca SGK’dan bizi aradılar. Meğer SGK ortez ücretini karşılıyormuş. Bugün de kızım ortezine kavuşarak yürümeye başladı. Biz bundan sonra ortez gerektiği zaman önce SGK’ya başvuracağız” dedi.

“Ayaklarının üzerine daha sağlam basabilecek”

Kızı yeni ortezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten anne Hafize Lenk, “Kızımla ilgili çok hayalim vardı. Elinden tutup yürümek, parka gitmek istiyordum. Parka yürüyerek gitmesi benim için çok büyük bir mutluluk. Eski ortezleriyle dizleri üzerinde ve çok rahat yürüyemiyordu. Yeni gelen ortezle kendi ayaklarının üzerine daha sağlam basabilecek, daha iyi yürüyecek” diye konuştu.