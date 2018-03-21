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Kadıkalesi'nde deniz dibi temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

BODRUM Belediyesi Dalış Ekibi tarafından, Kadıkalesi sahilinde deniz dibi temizliği yapıldı.

Kadıkalesi'nde deniz dibi temizliği

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi Dalış Ekibi tarafından, Kadıkalesi sahilinde deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar tarafından yapılan sualtı temizliğinde, deniz dibinden 331 kilo atık çıkartıldı.
Bodrum Belediyesi'nin 4 yıl önce 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında 13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, Peksimet Mahallesi'ndeki Kadıkalesi sahilinde çalışma yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren temizlikte, deniz dibinden cam, plastik, teneke, ahşap ve kauçuk gibi malzemelerden oluşan toplam 331 kilo atık çıkarıldı. Atıklar ayrıştırılarak yüklendikleri kamyon ile geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.
Plan dahilinde gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları, Kadıkalesi'nin ardından Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ile devam edecek. Deniz dibi temizlik çalışması Bodrum'da sona erecek. Çalışmalar, 2018 Ocak ayından itibaren toplam 19 noktada gerçekleştirilmiş olacak.

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Kadıkalesi'nde deniz dibi temizliğiKadıkalesi'nde deniz dibi temizliğiKadıkalesi'nde deniz dibi temizliğiKadıkalesi'nde deniz dibi temizliği

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