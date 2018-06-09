HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Kadıköy 1. Sahaf Günleri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar: - "Yaz döneminde kitap satışları hepten zayıflıyor. Bunları biraz engelleyebilmek ya da göğüsleyebilmek için bu tip etkinlikleri yapıyoruz" - "İyi bir sahafın öncelikle çok iyi bir okur olması gerekiyor. Çünkü buraya gelen insanların bir kitabevine giden insanlardan edebiyat okuru anlamında bir farkı var"

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen Kadıköy 1. Sahaf Günleri, kitapseverlerle buluştu.

Sanatçılar Sokağı olarak bilinen Ali Suavi Sokak'ta başlayan etkinlikte, nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar satışa sunuldu.

Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı ve Hermes Sahaf'ın sahibi Ümit Nar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan 42 sahafın etkinliğe katıldığını söyledi.

Etkinliğin, bayramın son günü de dahil toplam 9 gün açık kalacağını kaydeden Nar, her gün 10.00-22.00 arasında ziyaret edilebileceğini aktardı.

Ümit Nar, internet ile çeşitli diğer etkenler dolayısıyla kitap satışlarının düştüğüne işaret ederek, "Yaz döneminde kitap satışları hepten zayıflıyor. Bunları biraz engelleyebilmek ya da göğüsleyebilmek için bu tip etkinlikleri yapıyoruz. Yayınevleri de aynı kaygıdadır eminim. Bu tür, dışarı çıktığımız etkinlikler, bizim için nefes aldığımız alanlar oluyor." dedi.

\

- "Bu işi hakkıyla yapmalı ve iyi okumalısınız"

On yıldır sahaflık yaptığını dile getiren Nar, şunları kaydetti:

"Ben de iyi bir okurum. Zaten hep de bunu savunuyorum. İyi bir sahafın öncelikle çok iyi bir okur olması gerekiyor. Çünkü buraya gelen insanların bir kitabevine giden insanlardan edebiyat okuru anlamında bir farkı var. Bizim okur kitlemizin içinde ağırlıklı olarak üniversitede ödev hazırlayandan yüksek lisans ve doktora yapanlara kadar geniş bir yelpaze söz konusu. Dolayısıyla bu insanlara hakkıyla hitap edebilmek için bu işi hakkıyla yapmalı ve iyi okumalısınız. İyi bir okur olmak ilk şart."

Nar, sahaflarda son derece değerli kitapların da bulunabileceğinin altını çizerek, "Bu aralar benim elimde yaklaşık 200 yıllık Platon'un Diyaloglar'ının bir kısmı var. Almanya'da, Yunanca basılmış. Dip notları da Latince. Güzel bir kitap. Elimdeki en kıymetli ve en eski kitaplardan biri." diye konuştu.

İngilizce ve Osmanlıca bildiğini dile getiren Nar, şu bilgileri verdi:

"Sahafın Osmanlıca bilmesi zaten gerekiyor. Aldığı kitabın ne olduğunu bilmesi için yabancı dillere hakimiyetinin de az çok olması gerekiyor. Bir de bizim toprağımızda yaşayan halkların dillerini bilmek gerek. Karamanlıca diye özel bir alfabe var. Niğde civarında yaşayan Hristiyan Türklerin yazdığı kitaplar var. Karşınıza geldiğinde bunların ne olduğunu az çok anlayabilmeniz için okuyamasanız bile azıcık bilmeniz gerekiyor. Karamanlıcayı ben az çok okuyabiliyorum. Latince için de bir niyetim var çünkü gerekiyor. Gelen kitabın dilini fark etmeniz gerekiyor. Kiril alfabesi mi yoksa Arap Alfabesi midir? Arap alfabesiyse Farsça mı yoksa Osmanlıca mıdır? Bunu anlayabilmeniz gerekiyor."

\

- Etkinlik dolayısıyla açılan 3 sergi de ziyaret edilebilecek

Ümit Nar, bazen sahte eserleri satmaya çalışan kişilerle de karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Mesela 3 bin yıllık dini bir kitap var diye insanlar zaman zaman geliyor. Ama bunlarla muhatap olmuyoruz çünkü her şeyden önce yapılan yanlış ve yasal olarak suç. Bir de muhtemelen sahte olması çok mümkün. Her halükarda ustalarımıza danışıyoruz. Onlar bizden çok daha eskiler ve çok daha iyi biliyorlar. Meseleye çok daha hakimler. Bir de onlar o dönemi çok daha iyi gördü. Nedret (İşli) ağabey 40 yıldır bu işin içinde. Halil (Bingöl) ağabey, Lütfü ağabey 30-40 yıldır bu işin içinde. Biz giderken onlar dönüyordu neredeyse. Onların gördükleri bizden kat kat fazladır." değerlendirmesinde bulundu.

Edebiyat, tarih, kültür söyleşileri ile sergilere de ev sahipliği yapan etkinlikte ayrıca "Osmanlı'dan Günümüze Kitapçı Etiketleri ve Exlibrisler", "Nazım Hikmet 116 Yaşında: Kendi Eliyle İlk Baskı Kitapları", "Ali Suavi ve Jön Türkler" adlı 3 sergi ziyaret edilebilecek.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun da ziyaret ettiği etkinlik, 17 Haziran'a kadar açık olacak.

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!
/ek fotoğraf // Bakan Albayrak'tan Demirören ailesine taziye ziyareti /ek fotoğraf // Bakan Albayrak'tan Demirören ailesine taziye ziyareti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy kitap sahaf

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Kandil Operasyonu'nda kritik aşamaya gelindi! PKK'lıların Öcalan posterli mevzileri görüntülendi

Kandil Operasyonu'nda kritik aşamaya gelindi! PKK'lıların Öcalan posterli mevzileri görüntülendi

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!

Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!

Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.